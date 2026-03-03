Resultados Lotería Nacional 3 de marzo 2026: números ganadores del Sorteo Mayor 4004

Sorteo Mayor 4004 de la Lotería Nacional Este martes 3 de marzo se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Mayor 4004 de la Lotería Nacional se celebra este martes 3 de marzo de 2026, fecha en la que se darán a conocer los números ganadores y resultados para conocer el cachito ganador del premio mayor.

Esta edición estuvo dedicada al Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C. (CICM) conmemora en 2026 su 80 aniversario, consolidado como una de las instituciones profesionales más relevantes del país en materia de ingeniería civil.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 4004?

Para esta edición, la institución dispuso una bolsa global de 66 millones 99 mil pesos, cifra que confirma la importancia financiera del Sorteo Mayor dentro de los sorteos oficiales que se realizan cada año.

El premio principal alcanzó los 21 millones de pesos, distribuidos en tres series de siete millones cada una, un formato que amplía la posibilidad de que más de un billete resulte ganador del monto máximo.

Cada fracción, conocida como “cachito”, tuvo un costo de 30 pesos. Bajo este esquema, el premio máximo por fracción ascendió a 350 mil pesos, de acuerdo con la proporción correspondiente al billete completo.

La estructura del sorteo incluyó además 18 mil 760 premios y reintegros, un elemento que incide en la percepción de probabilidad entre quienes participan en esta dinámica.

Transmisión en vivo | Resultados del Sorteo Mayor 4004 de la Lotería Nacional

La ceremonia del Sorteo Mayor se transmite en tiempo real mediante el canal oficial de la YouTube de la institución, donde los tradicionales niños gritones anunciarán los números premiados, incluido el premio mayor.

La grabación permanece disponible en las plataformas institucionales, lo que permite revisar la sesión completa y verificar cada resultado anunciado durante la jornada.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 4004 de la Lotería Nacional?

El sorteo se realiza a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4004?

Los resultados oficiales pueden verificarse en los expendios autorizados, donde se publican los listados correspondientes al sorteo para consulta directa de los participantes.

La institución también dispone de un verificador digital en su sitio oficial, herramienta que permite ingresar el número y la serie del billete para confirmar de manera inmediata si se obtuvo algún premio.

De forma adicional, los resultados completos se difunden en redes sociales y canales institucionales, estrategia que amplía el alcance de la información y facilita el acceso a los datos en todo el territorio nacional.