Exatlón México, La Batalla por el Carro: ¿Quién gana hoy 10 de abril? Conoce quién gana hoy en Exatlón México (Exatlón México)

Esta noche se llevará a cabo una de las competencias más grandes de la temporada, donde se disputarán dos automóviles; conoce quién gana hoy en Exatlón México.

Con el equipo Azul arrasando en esta semana y los Rojos con tres integrantes en riesgo de eliminación, ambos equipos intentarán llevarse uno de los premios más grandes de la temporada.

Por lo anterior, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy en Exatlón México.

¿Quién gana en Exatlón México hoy viernes 10 de abril?

Los Azules recuperaron su dominio en Exatlón México, obteniendo todas las victorias de esta semana 28, incluyendo las 3 Supervivencias, a excepción de la Medalla Femenil, colocando a integrantes Rojos en riesgo de eliminación.

Por lo que, previo a finalizar esta semana 28 y con las tensiones en su punto máximo, se llevará a cabo La Batalla por el Carro, en donde dos participantes de Exatlón México tienen la oportunidad de llevarse un automóvil cada uno.

Así que, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, quienes ganarían La Batalla por el Carro hoy 10 de abril en Exatlón serían Alexis Vargas y Evelyn Guijarro.

Sin embargo, al tratarse de rumores, los resultados pueden ser diferentes a los que se muestren en la transmisión en vivo de Exatlón.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México este 10 de abril?

El capítulo de La Batalla por el Carro de este viernes 10 de abril en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

Por lo tanto, si no te quieres perder el capítulo de hoy, también podrás ver la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial o en su aplicación, las cuales también llevan el nombre de Azteca Uno.