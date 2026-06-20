Julio Regalado en Soriana: las ofertas 3x2 que sí conviene aprovechar antes del 25 de junio

Hay promociones buenas y luego está Julio Regalado, esa época del año donde muchas familias mexicanas llegan por leche y terminan saliendo con medio carrito planeado para sobrevivir varias semanas o hasta meses.

La campaña de descuentos de Soriana sigue activa y, para esta etapa, algunas de las promociones más buscadas son las dinámicas de 3x2, una fórmula sencilla que, bien usada, puede hacer diferencia en el ticket final. La vigencia anunciada para estas ofertas se extiende hasta el jueves 25 de junio, aunque la disponibilidad puede variar según tienda y existencias.

La clave está en identificar categorías que realmente se consumen en casa y aprovechar cuando el tercer producto es un ahorro inmediato.

Las ofertas 3x2 de Julio Regalado que están llamando más la atención

Entre las promociones que más interés están generando aparecen categorías completas y no solo productos aislados:

Todos los Vinos y Licores (excepto Casa Madero, Don Leo, Juguette, Moet, L.A. Cetto, Vega Sicilia, Macan, Casa Dragones, The Macallan, 7 Leguas, Johnnie Walker Blue, Don Julio 1942 y Zacapa XO)

Todas las Mayonesas, Vinagres, Cátsups o Mostazas

Todas las Pastas para Sopa, Salsas para Pasta y Purés de Tomate (excepto Precíssimo)

Todas las Bebidas Deportivas, Isotónicas y Energizantes

Todos los Jugos y Néctares

Cómo aprovechar un 3x2 sin terminar gastando más

Las promociones múltiples tienen un pequeño truco psicológico: hacen sentir que todo está barato aunque no siempre sea así.

Para que realmente funcione a tu favor:

Compra solo categorías que consumas cada semana

Revisa precio por pieza antes y después de la promoción

Prioriza productos con larga duración

Haz lista antes de entrar

Evita llenar el carrito únicamente porque “se veía buena oferta”

Este tipo de campañas funcionan mejor cuando sirven para adelantar compras de despensa, limpieza o cuidado personal que ya estaban contempladas en el presupuesto. El ahorro aparece cuando sustituyes gasto futuro, no cuando agregas consumo nuevo.

Además del esquema 3x2, la campaña mantiene otras dinámicas como descuentos directos y promociones por volumen en distintas categorías y formatos de tienda.