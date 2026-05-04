Día Mundial de Star Wars: ¿Qué es lo que realmente celebra el 4 de mayo sobre esta franquicia?

Star Wars Day Este lunes 4 de mayo representa el festejo anual de una de las franquicias del cine más exitosas de todos los tiempos: el Día Mundial de Star Wars.

Hace casi medio siglo atrás, el cineasta George Lucas presentó al mundo la historia de una galaxia muy, muy lejana, donde un huérfano emprende la aventura que el destino ha llevado hasta su humilde vida en Tatooine para rescatar a una princesa rebelde y, junto a aliados inesperados, derrocar el autoritario imperio que habría sometido el sistema estelar durante años.

Con el título Star Wars: Una Nueva Esperanza, Lucas revolucionó el cine de ciencia ficción en el año 1977, dando nacimiento no sólo a una trilogía que pasaría a la historia como filmes de culto, sino a la expansión de un universo tan infinito como la galaxia en su historia, convirtiéndose en la franquicia más exitosa del cine y que mantiene su presencia en la modernidad tras casi cincuenta años del estreno de su primera entrega.

Star Wars se convirtió en un fenómeno mundial desde la primera ocasión que los Jedi, los Sith y la Alianza Rebelde llegaron a la pantalla grande, por lo que no es sorprendente descubrir que una franquicia de esta magnitud cuenta con un día mundial de conmemoración, siendo el 4 de mayo la fecha seleccionada para celebrar la Guerra de las Galaxias y todo lo que engloba, desde los icónicos personajes hasta los valores de libertad, fuerza y esperanza que cada uno expresa.

¿Por qué el Día de Star Wars se celebra un 4 de mayo?

El Star Wars Day no nació como una estrategia de marketing ni tampoco fue estipulado por el creador de la saga, sino que tiene su origen en el año 1979, cuando el diario Londres Evening News publicó un juego de palabras para celebrar el puesto de Margaret Thatcher como la primera ministra del Reino Unido.

La conocida “Dama de Hierro” asumió el cargo el 4 mayo de ese año, por lo que el medio la felicitó con el titular “May the 4th be with you, Maggie”, en una clara referencia a la saga al utilizar el paralelo fonético con una de las frases más icónicas de la franquicia: “May the Force be with you (Que la Fuerza te acompañe)”.

Esta expresión es comúnmente usada entre ‘Jedis’, monjes guerreros y guardianes de la paz en el universo de Star Wars, sin embargo —ante la dictadura del imperio—, la frase también ha sido utilizada entre rebeldes como un mantra que invita a no perder la esperanza en la rebelión espacial.

Sin embargo, el 4 de mayo no es la única fecha asociada a la celebración de la franquicia, ya que también existen fechas como el 25 de mayo, día en que se estrenó la primera entrega de la saga, o el 5 de mayo, adaptado como el “Revenge of the Fifth”; este día en particular es considerando un “día de villanos”, pues la adaptación hace alusión al Episodio III de Star Wars, The Revenge of the Sith.

#StarWarsDay: el impacto cultural y social de la saga creada por George Lucas

Desde 1977, Star Wars ha revolucionado la cultura popular y la industria cinematográfica, siendo pionera en elevar las expectativas de los efectos especiales y el diseño de sonido de las grandes producciones, además de presentar un nuevo estilo narrativo al expandir conflictos políticos a la fantasía de una galaxia lejana.

En este mismo rubro social, Star Wars evolucionó el rol de la mujer en las historias de ciencia ficción, destacando figuras fuertes y en posición de liderazgo como fue el caso de la Princesa Leia, protagonista de la saga original junto a Luke Skywalker y Han Solo, tres personajes que han trascendido el cine para convertirse en figuras emblemáticas de la cultura pop.

Por otra parte, la Guerra de las Galaxias también ha influenciado la filosofía, pues llevó a la creación de la ideología del “Jedismo”, una corriente espiritual inspirada en los Jedis de la franquicia y que toma los principios del taoísmo, budismo y tradiciones samuráis.

La franquicia es altamente celebrada en todo el mundo, ya que cuenta con una de las bases de fans más grandes a nivel global, quienes a menudo llevan a cabo eventos masivos de disfraces, proyecciones especiales de las películas, desfiles y reuniones de fanáticos y fanáticas para celebrar casi cincuenta años de historia espacial.

En redes sociales, bajo el hashtag #StarWarsDay, el 4 de mayo se convierte en tendencia al tener millones de publicaciones alrededor del mundo que incluyen ilustraciones, memes, ediciones, homenaje a los actores y actrices de la saga, e incluso es un día que podría reservarse para anuncios sobre nuevos proyectos del universo Star Wars.

Orden completo de las películas y series de Star Wars

En caso de que desees sumarte a la comunidad de la franquicia de ciencia ficción más grande de la industria cinematográfica, podrías aprovechar este día de celebración para dar un vistazo al catálogo que ofrece Disney+ respecto a este universo.

Para iniciar este viaje en las estrellas rumbo al estreno de la próxima película, The Mandalorian and Grogu este mayo 2026, el orden por fecha de estreno de la franquicia es el siguiente: