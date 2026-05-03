Productos que sí funcionan y no te pueden faltar para mejorar tu rutina de skincare

Productos que que sí funcionan y no te pueden faltar para mejorar tu rutina de skincare

Tener una piel radiante no necesita magia, es de constancia. Y en un universo saturado de promesas, hay marcas que se han ganado un lugar en el tocador por sus resultados.

En La Crónica de Hoy te traemos una guía de los productos que no te pueden faltar para mejorar tu rutina de skincare, con nombres que probablemente ya viste mil veces… pero tal vez no estás usando bien.

Limpieza facial

Sin este paso bien hecho, lo demás pierde sentido.

CeraVe

Este se ha convertido en un básico por una razón: su enfoque dermatológico y su obsesión con la barrera cutánea. Sus limpiadores con ceramidas y ácido hialurónico no resecan ni irritan. Ideal si tu piel es seca o sensible.

La Roche-Posay

La Roche-Posay entra cuando la piel pide algo más específico. Sus geles limpiadores, especialmente para piel grasa o con acné, ayudan a controlar el brillo sin resecar tu cara.

Hidratación

La hidratación es lo más importante y con la campaña “Belleza Libre” de L’Oreal en Mercado Libre puedes obtener las mejores opciones también en maquillaje, cuidado de la piel, cuidado capilar, fragancias y líneas de lujo.

Vichy

La marca apuesta por fórmulas con agua volcánica mineralizante, lo que genera una piel más fuerte, menos reactiva y con mejor textura.

Busca productos con ácido hialurónico para la cara, sobre todo si notas líneas finas o piel opaca.

Cerave

Volvemos a CeraVe porque su crema hidratante es ese comodín que funciona casi para todos. Ligera, efectiva y sin fragancias innecesarias.

Protección solar

El protector solar no es opcional. Es el escudo que evita manchas, arrugas prematuras y daño acumulativo.

La Roche-Posay

La Roche-Posay tiene algunos de los protectores solares más recomendados por dermatólogos. Texturas ligeras, alta protección y fórmulas que no dejan la cara blanca como fantasma.

El orden sí importa: cómo armar tu rutina correctamente

Una rutina efectiva no necesita diez pasos, necesita coherencia:

Limpieza facial Hidratación Protector solar Tratamiento específico (si lo necesitas)

Constancia vence perfección. Aplicar bien tres productos todos los días es más efectivo que usar diez una vez a la semana.

El skincare no es una competencia ni tener una colección infinita que ni uses; ahora que ya sabes cómo utilizar los productos adecuados, no pierdas la oportunidad de conseguirlos en Mercado Libre y recibirlos hasta la puerta de tu casa de 24 a 48 horas.

Para ayudarte con el cuidado de tu piel, traemos para un kit especial con algunos productos completamente gratis con marcas como CeraVe, La Roche-Posay, Vichy y algunos otros de L’Oreal.

Para llevártelo a casa, lo único que tienes que hacer es enviar las respuestas correctas de la siguiente trivia al correo amendez@cronica.com.mx, ¡solo habrá un ganador!