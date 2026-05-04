Exatlón México, La Súper Villa: ¿Quién gana hoy 4 de mayo? Esta noche se peleará por la Villa 360 y la Súper Villa, conoce quien gana hoy en Exatlón (Exatlón México)

Siendo la penúltima semana de Exatlón México, las reglas de la competencia han cambiado y esta noche ambos equipos competirán por la Villa 360 y la Súper Villa; conoce quién gana hoy.

Tras la salida de Benyamin Saracho este domingo en el Duelo de Eliminación, ya es oficial quiénes son los cuatro hombres semifinalistas de Exatlón, mientras que esta semana las mujeres están en riesgo.

Dado que es una semana donde el descanso es vital para continuar en la competencia, aquí te decimos cuáles son los rumores y spoilers sobre quién gana hoy la Villa 360 y la Súper Villa en Exatlón México.

¿Quién gana la Súper Villa hoy en Exatlón México?

Esta noche ningún equipo irá a la Barraca Metálica, pues Rojos y Azules competirán por la Súper Villa, la cual promete a sus ganadores descanso en un recinto de lujo, mientras que el perdedor se quedará con la Villa 360.

A pesar de que Rojos y Azules llegan a esta penúltima semana bastante parejos, los avances del capítulo de hoy podrían haber revelado quién gana la Súper Villa.

Internautas señalan que, en las imágenes mostradas en los avances donde se promocionaba la Súper Villa, se observaban cinco platos con comida.

Por lo tanto, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales y lo compartido por insiders, quién gana la Súper Villa este lunes 4 de mayo es el equipo Rojo.

Horario y dónde ver en vivo Exatlón México hoy

El capítulo de la competición de la Villa 360 de este lunes 4 de mayo en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

Recuerda que puedes seguir también la transmisión en vivo de Exatlón México en la página y aplicación de Azteca Uno.

¿Quiénes son los participantes de Exatlón México que continúan en la competencia?

Los Rojos llegan a esta penúltima semana de la competencia con 5 integrantes, mientras que los Azules pudieron mantener a 4 participantes:

Rojos

Mario Mono Osuna

Humberto Noriega

Mati Álvarez

Paulette Gallardo

Jazmín Hernández

Azules