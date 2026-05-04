Festival de Molletes de Sanborns: fechas, hasta cuánto durará y todas las promociones

Festival de Molletes Regresan los menús de molletes y "Molletzzas" con precios especiales por tiempo limitado en Sanborns.

El tradicional Festival de Molletes de Sanborns regresó en 2026 como una de las campañas culinarias más reconocidas de esta cadena en México. Se trata de una promoción temporal que cada año ofrece un menú especial centrado en el mollete, un platillo típico mexicano preparado con bolillo, frijoles y queso, reinventado con diversas combinaciones para atraer a distintos públicos.

¿Qué es el Festival de Molletes de Sanborns y su tradición culinaria?

El Festival del Mollete es una estrategia gastronómica de temporada en la que los restaurantes de la cadena presentan una carta especial dedicada a este platillo. Durante este periodo, los comensales pueden encontrar desde versiones tradicionales hasta propuestas innovadoras, como las llamadas “molletzzas”, una fusión entre mollete y pizza.

Este tipo de festivales forma parte de la oferta recurrente de la marca para incentivar la visita a sus restaurantes mediante menús temáticos accesibles y variados, disponibles durante todo el día y en todas las sucursales con servicio de restaurante en el país.

Fechas del Festival de Molletes Sanborns 2026: ¿Hasta cuándo durarán las promociones?

De acuerdo con información difundida por la propia marca y replicada en medios especializados, el Festival del Mollete 2026 se lleva a cabo del 1 de mayo al 30 de junio de 2026.

Esto implica una duración de dos meses, periodo en el que el menú especial está disponible todos los días en horario habitual de cada restaurante.

Precios, platillos y opciones del Festival de Molletes Sanborns 2026

Para esta edición, el festival incluye alrededor de diez versiones distintas del platillo, que combinan recetas clásicas con opciones más elaboradas. Entre los principales molletes y derivados que forman parte del menú destacan:

Molletes con cochinita pibil

Molletes con tocino

Molletes estilo Sanborns con salsa mexicana

Molletes con milanesa empanizada

Tecolotes con chilaquiles verdes o rojos

Molletzza de pepperoni

Molletzza hawaiana

Molletzza mexicana

Molletzza campechana

Molletzza de pollo al pibil

Estas opciones suelen servirse en paquetes que incluyen bebidas o acompañamientos, con variaciones según el horario (desayuno, comida o cena), lo que permite adaptar la experiencia a distintos momentos del día.

Aunque los precios pueden variar por sucursal, el rango estimado para 2026 se sitúa aproximadamente entre 79 y 149 pesos por platillo o paquete, dependiendo de la preparación elegida. Cada orden generalmente incluye cuatro piezas, lo que hace más completo y accesible el menú