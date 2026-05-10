Resultados Sorteo Magno 391 de Lotería Nacional: ganadores del 10 de mayo 2026

Resultados oficiales del Sorteo Magno 391 de la Lotería Nacional del 10 de mayo 2026 Especial

El Sorteo Magno 391 de la Lotería Nacional se convirtió en uno de los eventos más buscados del Día de las Madres 2026 en México. Miles de personas comenzaron a consultar ya los números ganadores, premios principales y resultados oficiales del sorteo especial del 10 de mayo.

A continuación te compartimos los números ganadores, resultados oficiales y la lista completa de premios para que verifiques tu boleto al instante.

Lista completa de resultados Sorteo Magno 391 hoy 10 de mayo 2026

¿Ya tienes tu billete? Esta es la lista completa de números ganadores del Sorteo Magno 391 de este domingo 10 de mayo.

¿A qué hora es la transmisión en vivo del Sorteo Magno 391 Lotería Nacional?

Como cada domingo, el sorteo comienza en punto de las 20:00 horas desde el salón oficial de la Lotería Nacional. A esta hora puedes sintonizar el canal de YouTube y verificar si fuiste uno de los ganadores.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Magno 391 del 10 de mayo

Para no perderte ni un segundo de este sorteo puedes seguir la transmisión en vivo desde el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Todos los sorteos se llevan a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, en la CDMX. Aquí puedes ver la transmisión:

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Magno 391 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales del Sorteo Magno 391 están disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional, una fuente confiable para verificar los números ganadores. También pueden consultarse en los expendios autorizados en todo el país, donde se publican los resultados tras cada sorteo.

La institución ofrece además un verificador digital de cachitos, herramienta que permite a los participantes conocer al instante si su número resultó premiado, con solo ingresar los datos de su boleto desde cualquier dispositivo.

¿Cuánto vale un cachito?

Un cachito del Sorteo Magno tiene un costo de 120 pesos .

del Sorteo Magno tiene un costo de . El costo de una serie (20 cachitos) del Sorteo Magno es de 2 mil 400 pesos .

(20 cachitos) del Sorteo Magno es de . El costo de las tres series (60 cachitos) del Sorteo Magno es de 7 mil 200 pesos.

¿Cuánto puedo ganar con el Sorteo Magno?

En el Sorteo Magno 1 de cada 5 gana.

Si adquiriste las tres series del Sorteo Magno puedes ganar el total del premio mayor de 78 MILLONES DE PESOS .

series del Sorteo Magno . Si adquiriste dos Series del Sorteo Magno puedes ganar hasta 52 MILLONES DE PESOS .

del Sorteo Magno . Si adquiriste una serie del Sorteo Magno puedes ganar hasta 26 MILLONES DE PESOS .

del Sorteo Magno . Si adquiriste un Cachito del Sorteo Magno puedes ganar hasta 1 MILLÓN 300 MIL PESOS.

¿Cómo cobrar tu premio?

Si tu billete resultó premiado, puedes cobrar tu premio en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

Cómo verificar si tu boleto es ganador: