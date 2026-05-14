Día del Maestro Jubilado: ¿por qué se celebra HOY 14 de mayo?

Regreso a clases SEP 2026: nuevas fechas, calendario escolar y estrategias para ahorrar en lista de útiles

Mientras México se prepara para celebrar el Día del Maestro este 15 de mayo, un día antes existe una fecha que para miles de familias tiene un profundo significado emocional: el Día del Maestro Jubilado. Cada 14 de mayo se reconoce a las maestras y maestros retirados que durante décadas dedicaron su vida a formar generaciones completas desde las aulas, muchas veces enfrentando largas jornadas, bajos salarios y enormes desafíos sociales.

Aunque el 15 de mayo es el día general de los docentes establecido en 1918 por Venustiano Carranza, el 14 de mayo se ha consolidado en diversos estados y por el sindicato como el día específico para celebrar a los maestros jubilados.

Muchos de ellos siguen siendo figuras fundamentales dentro de sus comunidades, consejeros, promotores culturales y referentes de vida para exalumnos que todavía recuerdan sus enseñanzas, por lo que el Día del Maestro Jubilado se celebra tradicionalmente cada 14 de mayo, un día antes del Día del Maestro en México.

Hablar de maestros jubilados es hablar de personas que atravesaron distintas etapas de la educación en México: desde generaciones que enseñaban con pizarrón y gis hasta quienes tuvieron que adaptarse a nuevas tecnologías y modelos digitales.

Muchos docentes dedicaron más de 30 años a las aulas. En ese tiempo no solamente enseñaron matemáticas, historia o español; también acompañaron problemas familiares, impulsaron talentos y ayudaron a estudiantes que encontraron en la escuela un refugio emocional.