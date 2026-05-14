Super Mario Galaxy llega a streaming:¿en qué plataforma la podrás ver en México?

Super Mario Galaxy estreno digital El éxito de animación más reciente, The Super Mario Galaxy, llegará al formato streaming este mayo de 2026.

Tras un exitoso paso por la pantalla grande este pasado abril de 2026, The Super Mario Galaxy tendrá su estreno en físico y streaming, según lo confirmó Illumination Entertainment este jueves 14 de mayo a través de un comunicado en su sitio oficial y redes sociales.

La película de animación, basada en el popular videojuego, superó significativamente su inversión inicial al recaudar más de 899 millones de dólares a nivel mundial, posicionándose como uno de los filmes animados más taquilleros tras la pandemia.

The Super Mario Galaxy en streaming: ¿cuándo y dónde se estrenará?

De acuerdo con el anuncio de Universal en el sitio oficial de la película, las plataformas que permitirán la renta y compra de Super Mario Galaxy a partir del próximo 19 de mayo de 2026; entre las plataformas enlistadas se encuentran:

Prime Video.

Apple TV.

YouTube Movies.

Estos sitios destacan por su dinámica que permite rentar o comprar películas, a diferencia de otros servicios de streaming que únicamente solicitan la suscripción inicial para acceder al catálogo de series y filmes, como los son Netflix o HBO Max; hasta el momento, se desconoce si Super Mario Galaxy llegará a estas plataformas.

Super Mario Galaxy tendrá formato 4K Ultra HD y Blu-Ray

A la par del anuncio de la renta y compra de Super Mario Galaxy en servicios digitales, Universal también comunicó al público que se lanzará la versión en físico de la película, revelando que los formatos 4K Ultra HD y Blu-Ray saldrán a la venta el 16 de julio de este 2026, material que incluirá contenido nunca ante visto.

Watch The Super Mario Galaxy Movie at home on May 19 with never-before-seen exclusive bonus features. The Galaxy awaits. https://t.co/jc1e3FZFOE pic.twitter.com/yWmNgsviH6 — The Super Mario Galaxy Movie (@supermariomovie) May 14, 2026

No obstante, en el caso de esta popular secuela de Mario Bros, tanto la compra del material digital como del físico incluirá entrevistas con el elenco y un análisis exclusivo sobre las referencias que resaltaron en el filme de animación.

Elementos de este tipo sirven como incentivo adicional para el público aficionado de la saga animada, ya que crea mayor expectativa al ser los primeros en dar un vistazo a todos los elementos que formaron la película, así como aquellos que no se incluyeron en la versión final del proyecto.