¿Puedo pedirle reembolso a Vix Premium si hubo fallas en la transmisión? Esto dice Profeco

Fallas en ViX durante transmisión del Mundial. Cómo pedir un reembolso a la plataforma por las fallas registradas.

La experiencia de la ceremonia y el partido inaugural del torneo mundialista se vio afectada para múltiples usuarios de la plataforma de streaming ViX Premium debido a fallas en la transmisión, principalmente durante los primeros minutos de la cobertura.

Imagínate gastas $1,000 pesos para ver el Mundial por VIX y el mero día presente fallas@Profeco @AtencionProfeco

Vas a tener mucho trabajo el día de hoypic.twitter.com/MgfPQx1GVT — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) June 11, 2026

En redes sociales, decenas de aficionados denunciaron que les aparecía un mensaje indicando que ‘algo no estaba funcionando bien con sus servidores’, lo que generó molestia entre los usuarios afectados, ya que ViX Premium es la única plataforma con los derechos para transmitir los 104 partidos del Mundial.

Debido a estas fallas, varias personas ya han recurrido a consultar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), organismo encargado de verificar que los productos y servicios cumplan con lo establecido por la ley, con el objetivo de conocer si existen mecanismos para solicitar alguna compensación por las afectaciones registradas.

¿Qué dice la Profeco sobre el posible reembolso a clientes afectados?

A pesar de que ViX Premium respondió rápidamente a través de sus canales oficiales y aseguró que las fallas fueron resueltas pocos minutos después de presentarse, varios usuarios exigieron el reembolso total de sus suscripciones al paquete de transmisión del Mundial.

En principio, los usuarios de bienes y servicios están respaldados por la ley a través de los Derechos Básicos de las Personas Consumidoras, contemplados en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Específicamente, en los casos en que un servicio no cumple con lo prometido, los proveedores pueden estar obligados a realizar el reembolso total de la compra y, en determinadas circunstancias, otorgar una bonificación no menor al 20% del monto pagado.

Cómo pedir mi reembolso a Vix Premium

No es nuevo que las plataformas de streaming se vean en la necesidad de compensar a los usuarios cuando experimentan fallas técnicas. Apenas el pasado mayo, usuarios de la plataforma Fox One, a través de Prime Video, reportaron la caída de la transmisión del partido entre Pachuca y Pumas en el minuto 70.

Sin embargo, se informó que, tras solicitar el reembolso correspondiente, la plataforma atendió a los aficionados de forma satisfactoria por las molestias ocasionadas.

Amipumas, al final Amazon si me regresó lo de Fox One por quitarnos el partido de Pachuca vs Pumas, les dejo el dato para que chequen.. pic.twitter.com/v5pHX9bW8v — SusiPuma (@susipuma) May 29, 2026

Para solicitar un reembolso, los usuarios pueden gestionar su caso a través del correo electrónico ayuda@vix.com, donde deberán escribir la palabra ‘agente’ para ser canalizados con un operador que pueda brindarles asistencia. De igual forma, es posible buscar orientación mediante los canales oficiales de la plataforma en redes sociales.

Si los consumidores no están satisfechos con la resolución de su caso, también cuentan con el respaldo de la Profeco para solicitar una revisión y valoración de su situación.