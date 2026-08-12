La conductora Pati Chapoy evade a la prensa tras cuestionamiento sobre maltrato a perritos

La conductora Pati Chapoy evade a la prensa tras cuestionamiento sobre maltrato animal (Redes sociales)

La periodista y conductora Pati Chapoy asistió a la graduación de preparatoria de Cristian Castro, la cual se realizó la tarde de este miércoles 12 de agosto en las inmediaciones de la universidad en donde el cantante cursó sus estudios.

A su llegada a la ceremonia, la periodista fue cuestionada por los medios de comunicación que se encontraban en el sitio y aseguró que se siente orgullosa del ejemplo que es Cristian al terminar sus estudios de bachilleres a la edad que tiene.

Pati Chapoy es abordada por la prensa tras el escándalo de Pedro Sola

En diversos videos que circulan en redes sociales, se puede apreciar que la conductora es abordada por una de las reporteras que se encuentran en el lugar, para hablar del escándalo que envolvió a uno de sus compañeros tras asegurar que las mascotas no deberían estar en lugares públicos.

Pati Chapoy evitó profundizar sobre la ausencia de un pronunciamiento directo de su parte ante los hechos ocurridos en torno a Pedro Sola y sus declaraciones de maltrato animal.

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre las disculpas públicas?

Los medios de comunicación le preguntaron por qué no había emitido una postura oficial, considerando que el presentador ya había salido a dar sus declaraciones para hablar de lo ocurrido y retratarse de ellos.

Ante estos hechos y la insistencia de la prensa, la periodista respondió: “Pero sí me disculpé”, para después continuar con su ingreso al recinto e ignorar a todos los presentes.

Estos acontecimientos se derivaron de la controversia que se generó en una de sus emisiones del programa Ventaneando, donde Pedro Sola habló sobre su molestia de convivir con perros en restaurantes y plazas comerciales, asegurando que le generaban ganas de “envenenarlos”. En esta transmisión se observó cómo Pati Chapoy reía junto a los conductores.

La controversia en Ventaneando por los dichos sobre maltrato animal

Las declaraciones por parte de Pedro generaron en redes sociales una ola de críticas y exigieron conocer la postura de todos los involucrados.

Días después, Sola se disculpó por expresarse de su forma de actuar, asegurando que fue “una falta de empatía” de su parte y atribuyó que su reacción se debía a su edad y la época en la que vivió.