¿Por qué no hay transmisiones 4k en México para partidos de futbol?

¿Por qué el Mundial 2026 no se transmite en 4K en México? ViX y televisión abierta limitan la calidad del Mundial 2026 a HD 1080p.

El comienzo de la actividad mundialista ha resultado accidentado para el servicio de streaming en México. Apenas en los primeros días del torneo, miles de usuarios han reportado dificultades para disfrutar de los partidos con la mejor experiencia posible.

Los principales reportes de los aficionados están relacionados con la calidad de imagen de los partidos. A pesar de que México es una de las sedes de la Copa del Mundo, las transmisiones por streaming y televisión abierta no cuentan con los derechos para emitir los encuentros en 4K, la máxima calidad de imagen disponible actualmente.

¿Como les ha ido con VIX este Mundial? pic.twitter.com/E0VtoK3E4P — SIGO AL TRI 🇲🇽 (@SigoalTRI) June 14, 2026

A pesar de que ViX, la única plataforma con los derechos para transmitir los 104 partidos del Mundial, había aclarado que las transmisiones en 4K no estaban disponibles por el momento, muchos usuarios no advirtieron esta situación. Esto generó descontento entre los aficionados, ya que la falta de esta calidad de imagen se suma a otros reportes relacionados con retrasos e interrupciones en la transmisión, así como a una excesiva carga de anuncios comerciales.

Posible falta de infraestructura limitaría las transmisiones en la máxima calidad

Aunque no existe una explicación oficial por parte de las televisoras que distribuyen la señal del Mundial 2026 en México, una de las posibles razones de la ausencia de transmisiones en 4K sería la falta de infraestructura necesaria para ofrecer este formato de manera masiva, especialmente en televisión abierta. La tecnología Ultra HD 4K requiere una capacidad significativamente mayor para el procesamiento y la transmisión de datos.

En el caso de ViX, la máxima calidad disponible para los usuarios es HD 1080p. No existe una explicación oficial sobre la ausencia de transmisiones en 4K; sin embargo, una de las principales hipótesis apunta a limitaciones de infraestructura.

También se especula que ofrecer transmisiones en Ultra HD 4K podría no resultar lo suficientemente rentable, debido a que una parte importante de la población en México aún no cuenta con televisores o dispositivos móviles compatibles con este formato, lo que reduciría el alcance potencial de una inversión de esta magnitud.



