Aaron Mercury y Oliver Tree Aaron Mercury despide a Oliver Tree tras su fallecimiento en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro (Instagram: @aaronmercury)

Ante la noticia, hoy el influencer mexicano Aaron Mercury despide con las últimas palabras a su fallecido amigo Oliver Tree después del accidente de helicópteros en Brasil desde Río de Janeiro.

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del cantante estadounidense Oliver Tree, a los 32 años de edad. El artista perdió la vida la mañana de este domingo 14 de junio debido a un accidente de helicóptero registrado en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil.

De acuerdo con los reportes oficiales, el accidente ocurrió por una colisión en el aire entre dos helicópteros, los cuales cayeron sobre una concesionaria de vehículos eléctricos, provocando un incendio.

La despedida de Aaron Mercury para Oliver Tree

Tras la difusión de la noticia, el influencer y creador de contenido mexicano Aaron Mercury recurrió a sus plataformas digitales para expresar su profunda tristeza y dolor. Mercury, quien mantenía una estrecha relación de amistad con el intérprete de “Life Goes On”, dedicó un sentido mensaje de despedida para honrar la memoria del músico.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el mexicano compartió una fotografía junto a Oliver Tree, acompañada por la frase: “Hasta la siguiente vida, hermano”. La publicación generó una inmediata reacción entre sus seguidores y la comunidad digital, quienes se sumaron a las condolencias por la pérdida del artista en territorio sudamericano.

Melanie Martinez se despide de Oliver Tree con un emotivo mensaje en redes sociales

La cantante estadounidense Melanie Martinez, intérprete de “Dollhouse” y quien fue pareja sentimental del músico a principios del año 2020, también se sumó a las muestras de afecto.

A través de un mensaje publicado en sus historias de Instagram, la artista expresó su pesar ante la noticia del trágico fallecimiento.

Melanie Martinez A través de sus plataformas digitales, Melanie Martinez utilizó sus historias de Instagram para expresar su pesar y dar un último adiós al músico estadounidense (Captura de la historia de Instagram: @littlebodybigheart)

KSI se despide de Oliver Tree tras su trágico fallecimiento

A los pronunciamientos de la comunidad digital se sumó el creador de contenido, youtuber y boxeador británico KSI, quien expresó tristeza ante los hechos ocurridos en Río de Janeiro.

A través de un mensaje público, el influencer británico manifestó el afecto hacia el músico estadounidense, señalando el impacto de su pérdida a los 32 años y destacando que el artista aún contaba con una larga trayectoria por delante en su vida.

El fallecimiento de Oliver Tree representa una pérdida notable para la escena musical de los últimos tiempos, donde consolidó una identidad artística singular que conectó con audiencias globales a través de plataformas digitales y conciertos masivos.