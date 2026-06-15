Set Lego de K-Pop Demon Hunters: ¿Cuánto costará y cuándo llegará a México?

Set Lego de Las Guerreras del K-Pop LEGO lanzará nuevos sets inspirados en el fenómeno de Netflix ‘K-Pop Demon Hunters’, con motivo de celebración del primer aniversario de la película.

K-Pop Demon Hunters, traducida en Latinoamérica como Las Guerreras del K-Pop, se convirtió en uno de los fenómenos más exitosos a nivel global de Netflix, alcanzando incluso pasarelas importantes de la industria del cine como los Globos de Oro y los premios Oscar, además de ser galardonada con un Grammy a la Mejor Canción Escrita para Medios Visuales.

La expansión de esta película animada persiste a un año de su estreno en la plataforma de streaming, por lo que LEGO anunció un nuevo set especial para celebrar el primer aniversario de las HUNTR/X, eligiendo al tigre Derby y Sussie, el pájaro, como sus protagonistas para el nuevo conjunto de piezas que reforzará el entusiasmo por el popular filme.

Set LEGO de Las Guerreras del K-Pop: precio y detalles del set de Derpy y Sussie

La popular película de animación, K-Pop Demon Hunters, se estrenó en Netflix el 20 de junio de 2025, rompiendo récords sin precedentes de visualizaciones en todo el mundo y convirtiéndose en el producto de la plataforma más visto del año.

Ahora, con una secuela prevista para el 2029 y con un historial de los premios más populares tanto de la industria cinematográfica como de la música, Las Guerreras del K-Pop buscan conquistar también el mundo de los juguetes tras aliarse con Hasbro, Mattel y, en este mes de aniversario, con LEGO.

The first LEGO ‘KPOP DEMON HUNTERS’ set has been revealed.



Will cost $69.99. pic.twitter.com/x21KVwmwfw — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 15, 2026

De acuerdo con el anuncio de la popular marca de bloques, el set de K-Pop Demon Hunters tendrá por protagonistas a los icónicos animales sobrenaturales de la cinta, Derpy y Sussie; el primero se trata de un tigre del inframundo cuya torpeza destaca tanto como su tamaño, mientras que Sussie es un astuto pájaro que le acompaña todo el tiempo (y le roba su peculiar sombrero).

El nuevo set, que contará de 825 piezas para ensamblar, permitirá a las personas fanáticas de la construcción crear de cero al fiel mensajero felino y su compañero alado desde el costo de $69.99 dólares, que equivalen a $1,203 pesos mexicanos aproximadamente.

¿Cuándo saldrá a la venta en México el set LEGO de K-Pop Demon Hunters?

Según fue anunciado por la marca, el set de Derby y Sussie como conmemoración al primer año de la película tendrá preventa en el sitio oficial de LEGO, mientras que su lanzamiento general está programado a partir del 1º de agosto de 2026, tanto en tiendas físicas como en la página web de la empresa.

Dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, este explosivo fenómeno resalta por el cariño al género k-pop y el respeto a la cultura de Corea del Sur, señalado como un trabajo dedicado y original que ha resonado en los corazones de audiencias de todas las edades.