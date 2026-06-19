¿Qué hacer en CDMX el fin de semana? Actividades para divertirse 20 y 21 de junio

Si aún no tienen nada agendado para este fin de semana, aquí te van algunas recomendaciones para que te des una vuelta por estos lugares y disfrutes de los eventos gratuitos.

La Ciudad de México sigue con su vibra mundialista y podrás ser parte de este gran torneo en las diferentes zonas que habilitó el gobierno capitalino para poder disfrutar de todos los partidos de este Mundial. También te sugerimos otros espacios para visitar.

Actividades para el sábado 20 de junio

Arcoíris Global

Es una experiencia visual que se suma al festejo del mes del orgullo. Esta obra consta de una iluminación artística a gran escala de la artista puertorriqueña Yvette Mattern y es una proyección de siete líneas con los colores del arcoíris que será visible hasta a 20 kilómetros de distancia. Contará con una trayectoria en dirección al zócalo capitalino.

¿Cuándo? A partir del 19 de junio

Donde: Monumento a la Revolución

Horario: 19:00 a 23:00 horas

Costo: Gratuito

Festival de la Garnacha y el Pulque

Si eres fan de los antojitos mexicanos o estás en busca de nuevos sabores, el Festival de la Garnacha y el Pulque, que tendrá una duración de dos días, no te defraudará. En este evento encontrarás talleres, comida y música en vivo, ideal para consentir a papá.

¿Cuándo? 19 y 20 de junio

¿Dónde? Explanada de la Plaza Centenario, ubicada en Plaza Centenario 260, San Francisco Tlaltenco, Tláhuac.

Horario: 11:00 a 20:00 horas

Costo: Gratuito

Concierto inmersivo en Museo Kaluz

En este espacio podrás disfrutar de las obras del pintor José María Velasco desde una perspectiva muy especial. Como parte de las actividades de clausura de la exposición ‘El jardín de Velasco’, el músico Jairo Guerrero ofrecerá un recorrido sonoro inmersivo en donde reinterpretará las pinturas de uno de los paisajistas más importantes del arte mexicano.

¿Cuándo? Sábado 20 de junio

¿Dónde? Museo Kaluz, en la Ciudad de México

Horario: 17:00 horas

Costo: 130 pesos por persona

Eventos para el domingo 21 de junio 2026

Spider Fest

¿Estás listo para sacar tus mejores trajes de Spider-Man? Te contamos que el Centro Cultural Futurama reunirá a todos los hombres araña de los multiversos de Marvel y ¡no te lo puedes perder!

Este evento contará con talleres, proyecciones, cómics, concursos, invitados especiales y conferencias para que pongas a prueba tu sentido arácnido.

¿Cuándo? 20 y 21 de junio

¿Dónde? Centro Cultural Futurama, ubicado en Otavalo 7, esquina con Avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero

Horario: 11:00 a 18:00 horas

Costo: entrada libre

Clase masiva de yoga

Si buscas un momento de relajación y reflexión durante el solsticio de verano, te recomendamos asistir a la sesión masiva del Día Internacional del Yoga 2026. Este encuentro tiene como principal objetivo promover hábitos para el bienestar físico y emocional, para personas de todas las edades. Para disfrutarlo al máximo, no olvides llevar ropa cómoda, una mantilla, mantenerte hidratado y usar protector solar.

¿Cuándo? Domingo 21 de junio

¿Dónde? Monumento a la Revolución

Horario: 09:00 horas

Costo: Gratuito

Visita Casa Oaxaca

Este espacio llega a CDMX con motivo del Mundial 2026, para acercar a nacionales y extranjeros a una experiencia cultural de dos días, llena de tradiciones oaxaqueñas. En el evento podrás encontrar una amplia gastronomía del estado de Oaxaca, artesanías y mezcal.

¿Cuándo? 20 y 21 de junio

¿Dónde? Calle Shakespeare 68, colonia Nueva Anzures, a espaldas del hotel Camino Real Polanco

Horario: 11:00 a 20:00 horas

Costo: Gratuito