Resultados Melate, Revancha y Revanchita viernes 19 de junio 2026: números ganadores del sorteo 4228

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 19 de junio (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4228 volvió a captar la atención de miles de jugadores este 19 de junio de 2026, fecha en la que se darán a conocer los resultados y números ganadores de esta edición.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4228?

El premio mayor llegó a 120.7 millones de pesos. La cifra se formó después de algunos sorteos sin aciertos de primera categoría.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4228

La emisión oficial se realiza en el canal institucional de YouTube de la Lotería Nacional. La audiencia puede seguir en tiempo real la combinación de Melate, Revancha y Revanchita.

Para quienes no estuvieron frente a la pantalla a la hora del sorteo, la grabación completa permanece disponible en ese mismo canal, lo que permite revisar la extracción en cualquier momento.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4228?

El sorteo mantiene su horario tradicional de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

La mecánica del sorteo consiste en seleccionar entre seis y diez números dentro del rango del 1 al 56. Durante la extracción se generan seis esferas principales y un número complementario que define premios de categorías secundarias.

Un solo boleto da acceso automático a Melate, Revancha y Revanchita, característica que incrementa las oportunidades para cada participante.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4228?

Los jugadores pueden confirmar los números ganadores a través del sitio oficial de la Lotería Nacional, con la opción adicional de revisar la información en puntos de venta autorizados.

El verificador digital permite conocer al instante si el boleto resultó premiado, lo que facilita la consulta sin necesidad de acudir a una sede física.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El costo para entrar al sorteo principal es de 15 pesos. La modalidad Revancha requiere una aportación extra de 10 pesos y Revanchita suma otros 5 pesos. La apuesta completa llega a 30 pesos para quienes activan las tres opciones.