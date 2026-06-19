¿Tener un pato como mascota es legal en CDMX? Esto dice la ley en casos como Merlín Tras la viralización del pato Merlín, conoce si puedes tener un pato como mascota (RR.SS.)

En medio de las celebraciones del Mundial 2026, uno de los momentos más virales de este evento es el de la aparición del pato Merlín, quien robó la atención de miles de aficionados tras aparecer con la camiseta de la Selección Mexicana.

Entre la atención y cariño que ha recibido el pato Merlín de las redes sociales, algunas personas han comenzado a preguntarse si es legal tener un pato como mascota en la CDMX.

¿Es legal tener un pato como mascota en la CDMX?

Para quienes estén pensando en tener o tengan como mascota un pato, la buena noticia es que sí es legal tener a esta ave como mascota. Sin embargo, deben contar con ciertas condiciones.

primera de ellas es que el pato tiene que haber sido obtenido a través de criaderos certificados o vendedores autorizados, por lo que deberás tener una factura o documento que acredite que fue adquirido legalmente.

Asimismo, deberás proporcionarle al pato un espacio digno, limpio y con el espacio suficiente para que pueda moverse libremente.

¿Quién es el pato Merlín? El ave que conquistó las calles de la CDMX

El pato Merlín se ha convertido en uno de los personajes más memorables del Mundial 2026 en México, tras viralizarse videos de él en las calles luciendo una playera de la Selección Mexicana y con unos calcetines puestos.

En las primeras imágenes virales, se observó al pato Merlín por primera vez detrás de sus dueños con la camiseta de la Selección Mexicana, durante las celebraciones del partido de México vs. Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026.

Tras la viralización de estas imágenes, el pato Merlín ha sido captado en diferentes calles de la CDMX, luciendo la playera de la Selección Mexicana, apoyando al equipo.

Su fama llegó a tal punto que incluso la cuenta oficial de la Ciudad de México como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 nombró al pato Merlín en sus redes sociales como el embajador oficial de esta.

A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que invitaría a la Mañanera a la dueña del pato Merlín para que llevara a la mascota a la conferencia.