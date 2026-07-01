PlayStation ya no fabricará discos de videojuegos: Sony informa que dejarán de usarse para 2028

Sony dice adiós al formato físico | PlayStation venderá nuevos juegos solo en digital desde 2028.

El formato físico continúa perdiendo terreno en la industria del entretenimiento, luego de que Sony anunciara que dejará de distribuir nuevos videojuegos para PlayStation en formato físico a partir de enero de 2028, consolidando su apuesta por la distribución digital.

La decisión se suma a una tendencia que también ha alcanzado a otras compañías, como Nintendo, que en los últimos años ha impulsado cada vez más las compras digitales.

De acuerdo con el comunicado emitido por la compañía, todos los videojuegos que se lancen a partir de 2028 estarán disponibles únicamente en formato digital, ya sea a través de la PlayStation Store o mediante códigos de descarga vendidos en tiendas autorizadas. En cambio, los títulos publicados antes de esa fecha continuarán comercializándose en formato físico, siempre que permanezcan disponibles en el mercado.

¿Por qué Sony tomó esta decisión?

La multinacional japonesa justificó la medida al señalar que responde a los cambios en los hábitos de consumo de los jugadores, ya que cada vez más personas optan por comprar y descargar sus videojuegos en formato digital. Según la empresa, esta transición permitirá adaptar sus servicios a las preferencias actuales de la mayoría de su comunidad.

La decisión también está respaldada por las tendencias del mercado. De acuerdo con la firma de investigación Ampere Analysis, cuando la PlayStation 4 llegó al mercado en 2013, apenas el 13 % de las ventas de videojuegos completos correspondía al formato digital; para 2025, esa proporción ya rondaba el 80 %.

Preocupación por parte de la comunidad gamer

El anuncio también se da poco después de que Rockstar Games confirmara que GTA VI no contará con una edición en disco, sino que únicamente se comercializará una caja con un código de descarga para obtener el juego.

No obstante, la medida ya ha generado preocupación entre parte de la comunidad aficionada a los videojuegos, especialmente entre quienes prefieren adquirir sus títulos en formato físico como una forma de conservarlos, coleccionarlos y garantizar su preservación a largo plazo.