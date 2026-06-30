¡No están solos! El grito de apoyo a Venezuela en México vs. Ecuador en el Estadio CDMX En el Estadio Ciudad de México se vivió un momento emotivo tras el grito de apoyo a Venezuela (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Previo al inicio del partido de México vs. Ecuador, durante la ceremonia, el Estadio Ciudad de México vivió un momento emotivo tras el grito de aficionados en solidaridad con Venezuela.

A casi una semana de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela y que han ocasionado la muerte de más de 1,900 personas, según cifras recientes, previo al inicio del partido de 16avos de final del Mundial 2026, los aficionados de Ecuador y México se unieron para mandar un mensaje de solidaridad a los venezolanos.

El emotivo momento previo al México vs. Ecuador en el Mundial 2026

Durante la ceremonia previa al inicio del partido de México vs. Ecuador, en el Estadio Ciudad de México se pidió un minuto de silencio en apoyo a las víctimas de los terremotos en Venezuela, que han dejado cientos de heridos y miles de afectados.

Sin embargo, este minuto de silencio se vio interrumpido por un grito que comenzó desde las tribunas y que rápidamente se extendió en todo el estadio, uniendo a la afición ecuatoriana y mexicana con el grito: ¡No están solos!

Gianni Infantino se suma al homenaje por las víctimas en Venezuela

Este grito de apoyo y solidaridad hacia Venezuela, que inundó el estadio este martes 30 de junio, llegó a tal nivel que incluso fue coreado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX.

A lado de ellos también se encontraban figuras importantes del fútbol mexicano como Hugo Sánchez, Óscar Pérez y Jorge Campos, quienes también se sumaron al grito de ¡No están solos! en apoyo a Venezuela.

Este momento que se vivió en el Estadio Ciudad de México se viralizó en redes sociales, siendo compartido por venezolanos, quienes agradecen el gesto tras los terremotos en Venezuela.

Además del grito de solidaridad por parte de mexicanos en el partido de México vs. Ecuador, el país también ha apoyado a Venezuela enviando en días pasados a elementos del Ejército Mexicano, así como equipos de rescate de la Cruz Roja y binomios caninos.