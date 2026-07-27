¿Cómo sería tu carrera si fueras futbolista profesional? Descúbrelo con el minijuego viral de Copero

Copero El simulador de Copero, que muestra tu “carrera de futbol profesional”, se ha vuelto tendencia en redes sociales por sus sorprendentes resultados. (Copero)

La posibilidad de convertirte en futbolista profesional y cumplir todos los sueños que alguna vez tuviste en la infancia, cuando todo era tan sencillo como tirar un gol en aquel partido de primaria, finalmente se presenta ante los aficionados en la forma de un simulador de internet que te ayuda a definir una carrera en el futbol nacional (e internacional), cuyos resultados serán las consecuencias de tus propias elecciones: ¿tu talento te llevará a las canchas más prestigiosas del mundo o perecerá en el terreno nacional sin título alguno...?

Con el minijuego de Copero, plataforma deportiva de internet, podrás crear tu carrera de futbolista profesional de manera dinámica e inmersiva al enfrentar diversos escenarios, decisiones y penales clave que definirán qué tipo de futbolista serías.

¿Qué es Copero? La plataforma detrás del juego viral de futbol profesional

Copero es un sitio web deportivo creado en Argentina para consultar resultados, calendarios, posiciones y estadísticas de futbol. Sin embargo, recientemente se convirtió en tendencia en redes sociales gracias a su minijuego viral “Construí tu carrera futbolística”, un simulador que ofrece a los usuarios y usuarias la oportunidad de explorar una vida como futbolista profesional.

El simulador de carrera de futbolistas está basado en la toma de decisiones, simular al estilo “elige tu propia aventura”, el cual permite a su jugador o jugadora seleccionar un nombre, posición y país para emprender la trayectoria en el futbol profesional.

Mediante decisiones clave sobre fichajes, entrenamientos, estilo de vida y hasta penales decisivos, la dinámica del juego abarca más de una década de carrera que atraviesa tanto el futbol nacional como el internacional, a la vez que suma torneos mundiales y un catálogo de premios prestigiosos adquiridos gracias a las elecciones tomadas a lo largo del camino.

“Conviértete en leyenda”: guía paso a paso de cómo jugar el simulador de carrera futbolística

Para acceder a la simulación y descubrir si serás una leyenda del futbol con valor de mercado que supere los 10 millones de euros, o si tendrás el infortunio de convertirte en una promesa frustrada más, tienes que seguir los siguientes pasos:

Accede a la página Copero , puede ser a través de un celular o computador.

, puede ser a través de un celular o computador. Dirígete a la sección Minijuegos y selecciona “Convertite en leyenda” .

y selecciona . Elige una de las opciones: Intensa , que presenta la oportunidad de una decisión por temporada y es de inmersión profunda; normal , donde las decisiones se toman cada dos temporadas y la experiencia es equilibrada, y exprés , cuya dinámica acelera la simulación al ofrecer decisiones cada tres temporadas.

, que presenta la oportunidad de una decisión por temporada y es de inmersión profunda; , donde las decisiones se toman cada dos temporadas y la experiencia es equilibrada, y , cuya dinámica acelera la simulación al ofrecer decisiones cada tres temporadas. Una vez seleccionado tu modo de juego, da clic en Comenzar carrera .

. Elige un nombre o apellido por el que deseas ser reconocido durante tu carrera profesional, así como el número que portarás en tu playera.

por el que deseas ser reconocido durante tu carrera profesional, así como el número que portarás en tu playera. Selecciona nacionalidad , puede ser real o puedes explorar tus inicios en otros países.

, puede ser real o puedes explorar tus inicios en otros países. Elige la posición que desempeñarás.

Minijuegos Copero Guía paso a paso. (Copero)

¡Y eso es todo! Lo que sigue, será tu responsabilidad, pues se tratan de las decisiones que el simulador presenta a sus usuarios y usuarias para emprender la carrera de futbolista profesional, un viaje único que será definido por los fichajes, entrenamientos y estilos de vida a lo largo de tu profesión simulada.

El minijuego ha tenido gran recibimiento entre aficionados y aficionadas del futbol, convirtiéndose rápidamente en la tendencia viral más reciente del internet debido a su dinámica inmersiva, así como por la oportunidad de compartir tus resultados con amistades para comparar sus carreras profesionales.

La simulación de Copero puede realizarse las veces que desees de forma gratuita, por lo que podrás intentarlo una y otra vez hasta que ese Mundial sea tuyo.