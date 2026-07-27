YouTube y Peacock TV Peacock llega a YouTube Premium: ¿Cuándo y a qué precio estarán disponibles los contenidos en streaming? (X: @nealmohan)

El mercado del streaming registra un nuevo movimiento estratégico. NBCUniversal y YouTube sellaron una alianza que permitirá a los usuarios de YouTube Premium acceder al catálogo completo de la plataforma Peacock dentro de su suscripción habitual, sin necesidad de pagar una tarifa extra. El despliegue principal está proyectado para desplegarse a principios de 2027 en Estados Unidos.

Esta integración busca simplificar el consumo de contenidos en un solo ecosistema digital, reuniendo eventos deportivos en vivo, producciones cinematográficas y series de televisión directamente sobre la interfaz de YouTube.

¿Cuándo estará disponible en Youtube Premium?

El calendario de implementación contempla dos fases consecutivas para la llegada de los contenidos a la plataforma, euna de esas es que a finales de verano de 2026, Peacock comenzará a comercializarse en EE. UU. como un canal independiente a través del servicio YouTube Primetime Channels.

A principios de 2027 se activará la integración total con YouTube Premium, permitiendo que los suscriptores activos en territorio estadounidense accedan a la biblioteca de Peacock como un beneficio incluido en su cuota.

Esquema de precios y modalidades de suscripción

El acuerdo plantea distintas alternativas de costo según el tipo de servicio contratado por el usuario.

A partir de 2027, la suscripción a YouTube Premium contará con el beneficio estará incluido dentro del costo habitual del plan ($15.99 dólares mensuales en EE. UU. para el plan individual estándar).

Quienes prefieran contratar la plataforma de Peacock Premium por separado vía Primetime Channels tendrán una tarifa de $10.99 dólares al mes.

La modalidad sin interrupciones de Peacock Premium Plus se mantendrá en $16.99 dólares mensuales.

Oferta de contenidos de Peacock para YouTube

La incorporación del catálogo sumará una oferta variada que abarca desde transmisiones deportivas de primer nivel hasta producciones de entretenimiento general:

Deportes: Cobertura de la NFL, NBA, Premier League, Juegos Olímpicos, eventos especiales de la WWE y fútbol americano colegial.

Cobertura de la NFL, NBA, Premier League, Juegos Olímpicos, eventos especiales de la WWE y fútbol americano colegial. Series: Producciones como The Traitors , Love Island USA , The Office , Law & Order y transmisiones de Saturday Night Live .

Producciones como , , , y transmisiones de . Cine: Catálogo de largometrajes de Universal Pictures.

Con este movimiento estratégico, YouTube refuerza su posición como agregador global de contenidos en streaming, mientras que NBCUniversal amplía el alcance de Peacock al integrarse directamente en la infraestructura audiovisual de mayor tráfico a nivel mundial.