Setlist oficial de Harry Styles en CDMX: todas las canciones que cantó en el Estadio GNP Seguros

Harry Styles en CDMX 2026: dónde se hospeda y cuáles son los lugares que ya visitó antes de sus 6 conciertos en el Estadio GNP

Pocos artistas generan la expectativa que provoca Harry Styles cada vez que anuncia una gira mundial. Su regreso a la Ciudad de México con la gira Together, Together Tour ha sido uno de los acontecimientos musicales más importantes de 2026. Los boletos para sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros se agotaron rápidamente y miles de fanáticos han esperado durante meses para volver a escuchar en vivo temas que marcaron distintas etapas de su carrera, incluso soportaron las inclemencias del clima, como sucedio anoche con la tormenta que cayó en la CDMX.

Si asistirás a alguna de las fechas en la Ciudad de México o simplemente quieres saber qué canciones forman parte del show, aquí te compartimos el repertorio completo, cuánto dura el concierto y qué puedes esperar de una de las producciones musicales más ambiciosas del año.

¿Cuál es el setlist oficial de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros?

El espectáculo de la gira Together, Together está dividido en cinco actos y tiene una duración aproximada de dos horas y media, combinando éxitos que marcaron la carrera del cantante con canciones de su más reciente álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally..

Hasta ahora, el repertorio oficial incluye las siguientes canciones:

ARE YOU LISTENING YET? - INTRO -

GOLDEN

ADORE YOU

WATERMELON SUGAR

MUSIC FOR A SUSHI RESTAURANT

TASTE BACK

COMING UP ROSES

FINE LINE

ITALIAN GIRLS

AMERICAN GIRLS

KEEP DRIVING

READY, STEADY, GO!

DANCE NO MORE

TREAT PEOPLE WITH KINDNESS

POP

SEASON 2 WEIGHT LOSS

CARLA’S SONG (SATELLITE)

APERTURE

ENTR’ACTE

NIGHT CHANGES

HISTORY

LOVE OF MY LIFE

SIGN OF THE TIMES

CLOSER – AS IT WAS

¿Cuánto dura el concierto de Harry Styles y cómo es el espectáculo?

De acuerdo con los registros de la gira Together, Together, el show tiene una duración aproximada de 150 minutos.

La producción está dividida en cinco bloques musicales que permiten al cantante recorrer prácticamente todas las etapas de su carrera como solista.

Conciertos de Harry Styles en CDMX: fechas y qué deben saber los asistentes

La residencia de Harry Styles en la Ciudad de México comprende seis conciertos en el Estadio GNP Seguros, un formato poco habitual que solo se replica en unas cuantas ciudades del mundo dentro de esta gira.

Las presentaciones están programadas para:

31 de julio

1 de agosto

4 de agosto

7 de agosto

8 de agosto

10 de agosto

Las puertas del recinto abren a las 19:00 horas, mientras que el espectáculo principal comienza alrededor de las 21:00 horas. A partir del 4 de agosto, la cantante británica Jorja Smith participa como artista invitada para abrir el concierto.