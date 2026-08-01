Nu lanza un aviso urgente: ¿cuándo dejará de funcionar la app y qué servicios se suspenderán en agosto?

¿Cuándo dejará de funcionar la app de Nu? Foto: La Crónica

Nu México emitió un aviso dirigido a sus clientes para informar que durante agosto suspenderá temporalmente algunos de sus servicios digitales. Aunque la medida será por tiempo limitado, la empresa recomienda tomar precauciones para evitar contratiempos al realizar transferencias o consultar información de sus cuentas.

Esta interrupción se debe a un proceso técnico que marcará una nueva etapa para la institución financiera en México y que permitirá completar su transición para operar oficialmente como banco.

¿Cuándo dejará de funcionar la app de Nu?

Nu informó que la suspensión temporal ocurrirá el miércoles 5 de agosto, en un horario de 17:30 a 22:00 horas (tiempo del centro de México).

Durante esa ventana de mantenimiento, algunos de los servicios más utilizados por los clientes permanecerán fuera de operación mientras la empresa realiza una migración tecnológica de su infraestructura.

La compañía explicó que este procedimiento es necesario para completar el cambio de figura regulatoria y comenzar a operar como institución de banca múltiple a partir del 6 de agosto de 2026.

¿Qué servicios de Nu dejarán de funcionar?

Durante las aproximadamente cuatro horas y media que durará la migración tecnológica, los usuarios no podrán utilizar diversas funciones disponibles desde la aplicación.

Entre los servicios que estarán temporalmente suspendidos se encuentran:

Transferencias mediante SPEI

Acceso a la aplicación de Nu

Consulta de saldos

Consulta de movimientos

Descarga de estados de cuenta

Algunas operaciones disponibles desde la app

La institución recomienda realizar con anticipación cualquier transferencia, pago o consulta importante para evitar afectaciones durante ese periodo.

¿Qué sí funcionará durante la migración de Nu?

No todos los servicios dejarán de operar. Nu aclaró que las tarjetas de débito y crédito continuarán funcionando con normalidad, por lo que será posible:

pagar en comercios físicos

realizar compras en línea

utilizar la tarjeta como medio de pago

Asimismo, la empresa aseguró que el dinero de los clientes permanecerá seguro en todo momento, ya que la suspensión únicamente corresponde al acceso a determinados servicios digitales y no representa un riesgo para el dinero de los usuarios.

¿Por qué Nu suspenderá su aplicación?

La interrupción responde a una migración tecnológica necesaria para que Nu deje de operar bajo la figura de Sociedad Financiera Popular (Sofipo) y comience oficialmente sus actividades como banco en México.

Este cambio permitirá a la institución ampliar gradualmente su oferta de productos financieros y operar como institución de banca múltiple, tras obtener la autorización correspondiente de las autoridades regulatorias.