¿Tienes problemas con Nu? Usuarios reportan fallas en la app del banco Usuarios reportan fallas en las cajitas de Nu, esto es lo que ha dicho el banco (@soynumx)

Durante la tarde de este miércoles 12 de agosto, usuarios en redes sociales reportaron fallas en la app de Nu. Ante la situación, el recientemente nombrado banco ya ha respondido a los clientes; conoce qué dijo.

¿Cuáles son las principales fallas reportadas por los usuarios de Nu México?

La falla de Nu reportada por usuarios en redes sociales está relacionada con el uso de las “cajitas”, un apartado donde los clientes pueden guardar su dinero.

Durante la tarde de este miércoles, los clientes señalaron que no pueden disponer del dinero que se encuentra en dichas “cajitas”.

¿Qué ha dicho Nu sobre los problemas presentados en su app?

A través de sus redes sociales, Nu México ha respondido a los usuarios que han externado sus dificultades para retirar su dinero del apartado de “cajitas”. De acuerdo con el banco, la herramienta presenta intermitencias.

“Te contamos que, por ahora, la opción de Cajitas está presentando una intermitencia. Nuestro equipo ya está manos a la obra para que todo vuelva a la normalidad. Te mantendremos al tanto a través de tu App”, es una de las respuestas que ha dado Nu a los usuarios en redes sociales.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, Nu no ha ofrecido un comunicado oficial explicando las fallas en el sistema o informando si el apartado de “cajitas” ya funciona con normalidad.

Por otra parte, al intentar realizar una operación en la app de Nu, la aplicación informa automáticamente que el sistema presenta interferencias.

Canales de atención a clientes de Nu para reportar problemas

Si eres uno de los usuarios que tiene problemas con el apartado de “cajitas” y no puedes disponer de tu dinero, estos son los canales de atención de Nu para realizar el reporte:

Atención a clientes vía telefónica: +52 55 9225 2622

Recuerda que también puedes realizar el reporte mediante el chat disponible en la app de Nu.