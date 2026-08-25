La Casa de los Famosos: Galilea Montijo lanza advertencia a los “muebles” del reality y pide mayor compromiso a participantes

Galilea Montijo La conductora principal del reality show habló sobre las exigencias y expectativas para generar mayor interés-

Tras la última gala de eliminación, las cosas parecen estarse encendiendo finalmente en la nueva temporada de L Casa de los Famosos. Tras críticas e inconformidades por parte del pública, la producción se ha puesto en marcha para lanzar exigencia a las y los participantes “muebles” del reality y exigir un mayor compromiso con la competencia. La conductora Galilea Montijo salió a dar un mensaje de advertencia a quienes se niegan a participar de forma más activa durante el show.

Galilea Montijo advierte a los ‘Muebles’ de La Casa de los Famosos: “Si no les gusta, se pueden ir”

Este lunes 24 de agosto de 2026, durante la emisión del matutino Hoy, Galilea Montijo, conductora estelar de La Casa de los Famosos México, se refirió de manera directa a los habitantes señalados como “muebles” del reality y aclaró el sentido de la dinámica impulsada por la producción.

El término “mueble”, popularizado por la audiencia de realities, se refiere a los participantes que permanecen pasivos, generan poco o nulo contenido, evitan las dinámicas de juego, la estrategia y las confrontaciones, y terminan pasando desapercibidos en las historias principales del programa. La producción había advertido días antes que “ser mueble dentro de La Casa de los Famosos ya no será opción” y que habría consecuencias para quien lo sea.

Esto todavía no acaba… ¿Qué pasará con los muebles dentro de #LCDLFMX ? 😱🔥 pic.twitter.com/P7tW1Iehqt — Programa Hoy (@programa_hoy) August 24, 2026

También, Montijo explicó que el público estaba votando precisamente por quienes consideran que no están haciendo nada en la casa. “La gente está votando por los muebles, por quien cree que es el mueble de La casa”, señaló, al tiempo que adelantó que las sorpresas no terminaban con la gala del domingo. “Qué cosa va a pasar hoy y qué cosa va a pasar mañana. Todavía no termina. Lo que pasa es que no nos dio tiempo de hacer de todo”

¿Qué quiere La Casa de los Famosos de sus participantes?

La presentadora defendió el llamado de atención a los habitantes y negó que se les estuviera pidiendo violencia. “No se trata de pelear, nadie está diciendo violencia, pero sí hay maneras de poner a la gente en un lugar”, afirmó. Recordó que los golpes están prohibidos y acarrean expulsión automática, y enfatizó que quien no se sienta a gusto con el formato puede pedir salir en cualquier momento. Montijo también justificó la postura de la producción al halar que se trata del trabajo de más de 800 personas que están detrás del proyecto desde meses antes, muchas de ellas alejadas de sus familias.

En el mismo tono, respondió a las quejas de algunos participantes como Yanet García, quien habló sobre cuidar su imagen. “No te dijeron: ‘Vas a ir a la casa de la amistad’”. Con ello recalcó que el reality exige competitividad, estrategia y participación, elementos que, según la conductora, aún no se habían consolidado del todo en esta temporada.