Preventa de Avengers: Endgame Encore: ¿Cuándo y para qué sucursales de Cinemex se podrán comprar boletos?

Preventa Avengers: Endgame Bonus El material inédito de la nueva versión ampliará el filme a más de tres horas de duración.

Marvel Studios ha comenzado a pulir los últimos pasos rumbo al mega crossover más esperado de la franquicia cinematográfica, Avengers: Doomsday, y uno de estos últimos peldaños se trata de un viaje al pasado, así es, ¡el reestreno de Avengers: Endgame será pieza clave en el desarrollo de la próxima aventura!

Por lo tanto, no querrás perderte su regreso a la pantalla grande, especialmente porque —según revelaron los hermanos Russo— contendrá material inédito que conectará directamente los eventos de Endgame con la ansiada película que llegará a fines de este año.

Preventa Avengers: Endgame Bonus en Cinemex: cines en México que proyectarán el reestreno

Tras liberarse el avance de Avengers: Endgame Encore, la versión con material extra que llegará a los cines a nivel internacional previo al estreno de Avengers: Doomsday, Cinemex arrancó con la preventa este 25 de agosto de 2026 en diversos estados de la República Mexicana, donde fanáticos y fanáticas de la saga podrán disfrutar del reestreno.

¡La Preventa Cinemex para Avengers: Endgame Bonus ya está activa! Compra ya tus boletos y vívela en formato Infinity Vision o IMAX a partir del 24 de septiembre. Próximamente en otros formatos. pic.twitter.com/lufcaO7nNu — Cinemex (@Cinemex) August 25, 2026

Las sucursales de Cinemex que tendrán disponible la proyección y cuya preventa inició la mañana de este martes, son:

Cinemex CDMX

Antara.

Antara Platino.

Parque Delta.

Patriotismo.

Reforma 222.

San Antonio.

Santa Fe.

Universidad.

Iztapalapa.

Plaza Oriente.

Tezontle.

Encuentro Oceanía.

Cortijo.

Cinemex EDOMEX

Coacalco.

Lomas Verdes.

Mundo E.

Ixtapaluca.

Paseo Chalco.

Puerta Texcoco.

Town Square Metepec.

Cinemex Morelos

Fórum Cuernavaca.

Cinemex Guanajuato

Alaia Guanajuato.

La Piedad.

Plaza Mayor.

Plaza Stadium.

Salamanca.

Cinemex Yucatán

Canek.

Galerías Mérida.

Cinemex Nuevo León

Centrika.

Fiesta Anáhuac.

Pabellón M.

Paseo San Pedro.

Santa Catarina.

Sun Mall Guadalupe.

Cinemex Chihuahua

Distrito Uno platino.

Quintana Roo.

Las Plazas Outlet.

Multiplaza Cancún.

Cinemex Puebla

Plaza Dorada Puebla.

San Francisco.

Downtown Puebla Platino.

Tlaxcala.

Galerías Tlaxcala.

Cinemex Michoacán

La Piedad.

Cinemex Baja California

Otay.

Tijuana Pacífico.

Península Tijuana Platino.

Cinemex Chiapas

Ámbar Capital.

Tapachula.

Cinemex Sinaloa

Fórum Culiacán Platino.

Galerías Los Mochis.

Galerías Mazatlán.

Cinemex Nayarit

Fórum Tepic.

Coahuila

Galerías Saltillo.

Cinemex Tamaulipas

Plaza Real Reynosa.

Cinemex Durango

Durango.

Portal Durango.

Cinemex Zacatecas

Portal Fresnillo

Cinemex Sonora

Metro Centro Hermosillo.

Avengers: Endgame Encore tendrá su reestreno en México a partir del 24 de septiembre y estará disponible tanto en formato IMAX como en salas tradicionales. A su vez, será la primera película que Disney lanzará con tecnología Infinity Vision, un nuevo estándar de calidad para salas premium de gran formato.

¿Qué es Avengers: Endgame Encore y por qué es importante?

Durante la presentación de Marvel Studios en la convención CinemaCon 2026, los Russo anunciaron el reestreno Avengers: Endgame como la tarea final para comprender los eventos que sucederán en el ambicioso proyecto de Doomsday.

The first Teaser for ‘AVENGERS: ENDGAME’s rerelease in Theaters has been released.



TICKETS ON SALE TOMORROW! pic.twitter.com/DzyFz6xprH — CinXperience (@CinXperience) August 24, 2026

Según sus directores, la icónica culminación de la Saga del Infinito contará con material inédito y directamente conectado a la nueva película, lo que ampliará el filme a más de tres horas de duración.

La estrategia de Marvel Studios busca reactivar el interés del público rumbo al próximo gran crossover del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) al revivir uno de los mayores fenómenos del cine de superhéroes.