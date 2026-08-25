Policía de Irlanda interviene tras perturbadores videos de un supuesto asesino disfrazado de “El gato en el sombrero” que resultaron ser IA

Gato en el sombrero Se difunden videos de supuesto asesino serial que se viste como el personaje. (Tik Tok)

Una serie de videos que muestran a una persona disfrazada del personaje “Gato en el sombrero” acechando hogares, los cuales llevaron a muchos a especular que se trataba de un asesino serial, se han difundido en Irlanda y el Reino Unido. Las autoridades irlandesas han informado que se trata de un engaño que utiliza Inteligencia Artificial (IA).

¿Qué pasó en Irlanda con videos de supuesto asesino serial?

La tendencia se originó cuando reportaron a inicios de agosto que el traje utilizado por el actor Mike Myers en la adaptación cinematográfica de 2003 sería subastado. Usuarios de redes sociales señalaron que el descuido que presentaba el vestuario lo hacía aterrador. Esto llevó a que varios internautas comenzaran a difundir videos de un supuesto acosador que vestía un traje del personaje creado por Dr. Seuss.

Los reportes del hombre disfrazado comenzaron en Wexford, Irlanda, pero rápidamente se expandió a otras ciudades como Limerick, Dublin e incluso Glasgow en Escocia.

The original Cat in the Hat costume worn by Mike Myers in the ‘CAT IN THE HAT’ film is now being auctioned off by Propstore. pic.twitter.com/R2nhUI5bqa — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 8, 2026

Las grabaciones por lo general parecen tomadas de timbres con cámaras o teléfonos celulares. En ellas se ve al “gato en el sombrero” acechando a sus hogares o incluso persiguiendo a personas.

La afirmación por varios usuarios de redes sociales de que se trataba de un asesino serial llevó a que las autoridades irlandesas tuvieran que intervenir. Tras su investigación, determinaron que todos los videos se trataban de Inteligencia Artificial.

La policía de Wexford fue la primera en llevar a cabo una investigación y emitir un comunicado al respecto. “En un giro inesperado de eventos hemos escuchado mucho sobre un personaje ilusorio de Dr. Seuss siendo tendencia en línea, aparentemente por causar caos en vecindarios y pueblos del país [...] Podemos descartar el problema, que es en esencia una prompt de IA que pone al personaje en imágenes y videos de lugares familiares”, afirmaron las autoridades de Wexford. Otros departamentos de policía pertenecientes a los lugares en que presuntamente se ha visto al hombre disfrazado también salieron a aclarar el asunto.

Las personas compararon el fenómeno con el fenómeno de payasos que se presentó en 2016, en la que durante varios meses usuarios reportaron ver personas vestidas de payaso acechando lugares vacíos durante la noche.

La tendencia también llevó a algunos a señalar las consecuencias reales que el contenido hecho con IA puede tener. Traen a colación otros videos que, tras su difusión, han resultado en que las personas reporten las grabaciones ante las autoridades, las cuales subsecuentemente deben gastar recursos en investigar los casos.