La Casa de los Famosos México 2026: así van las votaciones y quién podría ser el sexto eliminado

¿Quién podría ser el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México? Foto: redes sociales

La tensión aumenta en La Casa de los Famosos México 2026. Este domingo 6 de septiembre se celebrará una nueva Gala de Eliminación y cinco habitantes llegan a la jornada con la permanencia en juego: Ese Pérez, Gema Garoa, Cynthia Klitbo, Memo Schutz y Flor Vigna.

A unas horas de conocer el resultado, las encuestas que circulan entre los seguidores del reality comienzan a marcar algunas tendencias y en redes sociales ya se empieza a hablar de los posibles expulsados.

No obstante, las supuestas métricas difundidas en redes sociales coinciden en colocar a Ese Pérez, Flor Vigna y Gema Garoa entre los participantes con mayor riesgo.

¿Cómo van las votaciones de La Casa de los Famosos México 2026?

Las últimas tendencias disponibles coloca a Flor Vigna y Ese Pérez en la parte baja de las preferencias, mientras Gema Garoa también aparece en una zona de riesgo. Cynthia Klitbo y Memo Schutz, por su parte, muestran una posición relativamente más favorable.

Otra medición difundida durante los días previos había colocado a Flor Vigna con 11% de las preferencias, seguida por Cynthia Klitbo y Memo Schutz con 15%, Ese Pérez con 17% y Gema Garoa con 18%.

¿Quiénes están nominados esta semana?

La placa de nominados quedó finalmente integrada por cinco habitantes:Ese PérezGema GaroaCynthia KlitboMemo SchutzFlor Vigna

Originalmente, la lista era más amplia e incluía también a Yahir. Sin embargo, el cantante logró abandonar la placa después de la dinámica de salvación.

¿Por qué Yahir ya no está nominado?

Yahir formó parte inicialmente de la placa de esta semana, pero su situación cambió durante la dinámica de salvación.

Masad Altamimi, quien obtuvo el poder correspondiente, decidió utilizarlo para sacar a Yahir de la nominación. Con esta decisión, el cantante aseguró su permanencia durante una semana más y la placa quedó reducida a cinco habitantes.

¿Quién podría ser el sexto eliminado?

Con base en las encuestas no oficiales disponibles este domingo, Flor Vigna y Ese Pérez aparecen como los principales candidatos a abandonar la casa.

Sin embargo, no existe una tendencia única y la desición final la conocernos está noche durante la gala de eliminación.

¿Dónde y a qué hora será la Gala de Eliminación?

La Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 está programada para este domingo 6 de septiembre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión puede seguirse por Las Estrellas, mientras que ViX ofrece contenidos relacionados con el reality y la cobertura digital.