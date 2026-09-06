¿Quién era y de qué murió Einar Méndez, el entrenador y amigo de Martha Debayle que falleció a los 48 años?

Einar Méndez y Martha Debayle Fallece a los 48 años Einar Méndez, entrenador y amigo de Martha Debayle (Instagram: @marthadebayle)

La locutora y conductora Martha Debayle dio a conocer este fin de semana el deceso de su entrenador personal y amigo cercano, Einar Méndez, a los 48 años.

El especialista en fitness falleció mientras se encontraba entrenando en el gimnasio, espacio donde desarrolló gran parte de su trayectoria profesional y personal.

Hasta el momento no se han revelado las causas oficiales de su muerte.

Martha Debayle se despide de su amigo cercano

Martha Debayle, quien colaboró durante años con Einar en una relación que trascendió del entrenamiento a una estrecha amistad, compartió un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram para despedirlo, dejando ver el impacto de su partida en su entorno familiar y social.

“Seguimos todos en shock”, expresó la Debayle al referirse a la inesperada muerte del entrenador, quien, según detalló en la publicación, falleció mientras realizaba una de las actividades que más le apasionaban.

El mensaje de su esposa tras su partida

El entrenador, quien falleció la tarde del pasado viernes 4 de septiembre de 2026. Horas antes de su deceso, Méndez había publicado un mensaje en Instagram dedicado a su esposa, Yan, con motivo de su aniversario.

Este domingo, su viuda le dedicó unas palabras de despedida en redes sociales:

“Te voy a amar el resto de mi vida, esposo (...) Te deseo un viaje muy bonito, toda la vida me faltarás”, publicó en su cuenta de Instagram.

¿Quién era el influencer fitness Einar Méndez?

Nacido en 1978, Einar Méndez consolidó una destacada trayectoria en el físicoculturismo, disciplina en la que se coronó campeón iberoamericano.

En instagram logró formar una comunidad de más de 44 mil seguidores, espacio donde compartía consejos de nutrición, salud, recetas y rutinas deportivas.

En los medios de comunicación, Méndez colaboró frecuentemente con Martha Debayle en diversos proyectos de salud integral, destacando su participación como especialista en el programa Extreme Makeover 2019, donde guiaba procesos de transformación física mediante planes de entrenamiento y nutrición.