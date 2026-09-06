¿Quién entrará a La Casa de los Famosos México? Esto se sabe del nuevo habitante

¿Quién entrará hoy a La Casa de los Famosos México? Foto: La Crónica

La noche de este domingo 6 de septiembre promete convertirse en una de las más importantes de la actual temporada de La Casa de los Famosos México. Además de conocerse al sexto eliminado de la competencia, la producción prepara la llegada de un nuevo habitante...¿quién será el nuevo inquilino?

La sorpresa comenzó después de la salida de Aldo Rendón, quien tuvo que abandonar el reality para atender un problema de salud, aunque usuarios en redes sociales atribuyen su partida a una posible salida de patrocinadores tras su cuestionable comportamiento con Mariana Ochoa.

Fue así como su partida dejó un espacio disponible y la producción confirmó que alguien más ocuparía ese lugar durante la gala de eliminación.

¿Quién podría entrar a La Casa de los Famosos México 2026?

El nombre que más ha llamado la atención es el de Yeri Mua.La creadora de contenido veracruzana comenzó a ser relacionada con el programa a partir de diferentes comentarios y supuestas pistas que circularon en redes sociales. La especulación creció todavía más después de que algunos usuarios interpretaran determinadas publicaciones como señales de una posible incorporación.

Sin embargo, no existe hasta el momento una confirmación oficial de que la influencer fuera a ingresar. Incluso se manejó otra posibilidad de que la producción recurriera a un eventual repechaje para recuperar a alguno de los participantes que ya habían sido eliminados.

Yeri Mua (@MTVLA/x)

También se mencionó el nombre de Adrián Marcelo y hasta del propio Adal Ramones.

Lo que es interesante es que la entrada de Yeri Mua supondría incorporar a una figura que ya tiene una comunidad digital consolidada y que podría generar conversación tanto dentro como fuera del reality.

No obstante, está noche conocernos al nuevo integrante tras la gala de eliminación.

¿Quiénes están nominados esta semana?

La gala del domingo tendrá dos grandes incógnitas.Por un lado, se conocerá al sexto eliminado de la temporada. La placa quedó conformada por Ese Pérez, Gema Garoa, Cynthia Klitbo, Memo Schutz y Flor, después de que Yahir consiguiera salvarse de la nominación.