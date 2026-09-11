Caso de la muerte de Paulette: La historia de la niña, narrada por su primo

Collage de Paulette hecho por su primo Aldo Farah Aldo Farah ha vuelto a pronunciarse sobre el caso, mostrando una foto hecha por IA de Paulette si tuviera 21 años a la derecha. (Aldo Farah Navarro/Facebook)

Aldo Farah, familiar de Paulette, ha hecho público su parentesco con la niña hallada muerta en su habitación en Huixquilucan, Estado de México, reavivando el caso y poniendo en duda la versión oficial que las autoridades emitieron.al declarar a finales de 2025 que no creía que su muerte haya sido un accidente.

¿Qué contó el primo de Paulette sobre la niña en redes sociales?

En un texto en el que se expresa de Paulette con mucho cariño, relata las condiciones en las que nació la niña, siendo prematura de 25 semanas de gestación y 800 gramos de peso, teniendo problemas motrices y del habla a causa de un derrame en el lado izquierdo de su cerebro, por lo cual en distintas fotos se le veía con la boca abierta, debido a una dificultad para cerrar la mandíbula.

También mencionó que en su momento tenían que asisitirla para caminar, sentarse y acostarse, pero que con terapia y contra todo pronóstico de los médicos, ella ya caminaba, saludaba y hacía ademanes básicos a sus 4 años.

Dentro del mismo texto destacó que no es imposible reabrir el caso, pues la forma en que se hizo la investigación lo permite dado que:

“El principio 𝑛𝑜𝑛 𝑏𝑖𝑠 𝑖𝑛 𝑖𝑑𝑒𝑚 impide que una persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos. El detalle es que no hubo juicio por su muerte, porque en aquel tiempo, nadie denunció a nadie. Todo fue un trabajo de investigación a personas de interés sin acusación, y la fiscalía decidió que fue un accidente.

“Que no es técnicamente imposible que se pudiera reabrir su caso para buscar a un posible culpable, y espero que a nadie se le caiga el saco, porque la finalidad no es calumniar sino esclarecer muchas dudas que aún sobran. Simplemente no vendría a mal una segunda revisión de los hechos nomás por si las dudas. Aunque tú en comentarios puedes opinar lo que crees que sucedió sin problema”.

¿Cuál fue el caso Paulette?

El caso Paulette causó gran revuelo y acaparó los medios nacionales, cuando el 22 de marzo de 2010 se reportó la desaparición de la niña en Interlomas, Huixquilucan, Estado de México. Nueve días después, el 31 de marzo, su cuerpo fue encontrado en su misma habitación, entre el colchón y la base de su propia cama. Esto generó controversia, al haberse inspeccionado la habitación en reiteradas ocasiones e incluso su madre, Lizette Farah, había sido entrevistada dentro de la misma recámara sobre la cama en la que la niña fue encontrada sin vida.

Las autoridades investigaron el caso por homicidio, sospechando inicialmente de los padres y las niñeras de la niña, pero la investigación se detuvo y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México concluyó el 21 de mayo de ese mismo año que el caso fue una muerte accidental, en el que la niña rodó y terminó atrapada entre la cama y la estructura de la base, causándole una muerte por asfixia por obstrucción de las vías respiratorias y compresión torácica. La pregunta sobre cómo fue que el cuerpo pudo permanecer en ese lugar por nueve días sin ser hallado antes formó parte del escrutinio público y ha generado dudas hasta el día de hoy.

Ahora queda la duda sobre si el caso pudiera ser reabierto por las declaraciones de su primo y las condiciones en las cuales se hizo la investigación.

“A todo esto, hoy mi prima tendría 21 años, y luciría muy fiel a como se retrata a la derecha.

“A veces pienso que de haber sido todo diferente, a estas alturas ella podría escribir largos textos y pronunciar con éxito algunos enunciados”. Cerro Aldo en la publicación que compartió en redes.