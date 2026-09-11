Exatlón México 2026, La Supervivencia: ¿Quién gana hoy 11 de septiembre?

Exatlón México Hoy se disputa La Villa 360 (Exatlón)

La competencia de Exatlón México 2026 entró en uno de sus momentos más tensos de la semana. Este viernes 11 de septiembre, los equipos volvieron a enfrentarse en la Batalla por la Supervivencia, una prueba que modifica el panorama rumbo al Duelo de Eliminación del próximo domingo 13 de septiembre.

El episodio anterior dejó a Karol instalada en la Zona de Riesgo después de perder ante Montse. Con una atleta ya comprometida en la batalla por permanecer en el reality, la serie por la Supervivencia adquiere un peso todavía mayor, especialmente después de que uno de los equipos consiguió quedarse con la Villa 360.

¿Quién ganó la Supervivencia hoy, viernes 11 de septiembre, en Exatlón México?

La Supervivencia de Exatlón México hoy viernes 11 de septiembre se disputó mediante dos enfrentamientos, por lo que los equipos tuvieron una nueva oportunidad para tomar ventaja antes de que llegue el Duelo de Eliminación.

El triunfo de los rojos en la Villa 360 representa además un elemento importante para afrontar esta etapa.

En un principio, Paulette no le permitió a los Azules la victoria y mandó a relevos La Batalla por la Supervivencia. Al final el equipo azul terminó barriendo la serie y se quedó con el triunfo.

¿Qué es la Batalla por la Supervivencia de Exatlón México?

La Batalla por la Supervivencia tiene una consecuencia directa sobre el futuro de los atletas dentro de Exatlón México. Mujeres y hombres deben competir en pruebas individuales o por equipos para evitar quedar expuestos en la Zona de Peligro y, posteriormente, en el Duelo de Eliminación.

Horario y dónde ver Exatlón México 2026 en vivo hoy

Exatlón México 2026 se transmite este viernes 11 de septiembre desde las 18:30 horas, tiempo del centro de México. La emisión está programada hasta las 20:30 horas por Azteca Uno.

La competencia también podrá seguirse en vivo mediante la página y aplicación de Azteca Uno, además de Disney+, plataformas donde los seguidores podrán conocer el resultado de la Batalla por la Supervivencia.