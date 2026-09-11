Burger King lanza bolsa edición especial en forma de Nugget de pollo ¿Cuánto cuesta y dónde se puede comprar?

Burger King se adentra en el mundo de la moda y lanza una divertida bolsa edición especial en forma de Nugget. Aquí te decimos todo lo que necesitas saber del nuevo lanzamiento.

A principios de este mes, la cadena de hamburguesas presentó sus nuevos Nuggets con renovadas salsas, por lo que en celebración ha decidido lanzar Le Nugguette.

Se trata de una diminuta, aunque divertida, bolsa en forma de Nugget, que estará disponible de manera muy limitada, pensada para todos los amantes de esta deliciosa comida.

The smallest drop of the season. Coming 9.12 pic.twitter.com/QVRCakrxYf — Burger King (@BurgerKing) September 10, 2026

¿Dónde comprar la bolsa edición especial de Nugget y cómo conseguirla?

Burger King informó que la adquisición de Le Nugguette solo será posible al comprar en línea y estará limitada a una bolsa por casa.

Hasta el momento, la cadena solo ha anunciado el lanzamiento para sus comensales en Estados Unidos; sin embargo, podría esperarse que la promoción llegue cuando los nuevos Nuggets estén disponibles en las sucursales mexicanas.

¿Cuánto cuesta la bolsa en forma de Nugget de Burger King?

Cada bolsa tendrá un costo de 3.99 dólares (lo equivalente a 67.72 pesos mexicanos). Este precio está pensado para que sea igual a como si adquirieras una orden de cuatro piezas de los Nuggets de pollo de Burger King.

Del mismo modo, imitando la experiencia de compra de sus Nuggets podrás escoger una de las nuevas salsas en forma de charm.

Cada compra incluirá:

La bolsa edición limitada, Le Nugguette

Uno de los cuatro adornos inspirados en las nuevas salsas.

inspirados en las nuevas salsas. Un código canjeable por una orden de cuatro Nuggets

Así es la llamativa bolsa de Nugget de pollo de Burger King

El diseño de la nueva microbolsa está basado en los nuevos Nuggets, por lo que imita tanto su tamaño como su forma y color.

La bolsa tiene el tamaño suficiente para guardar tu Nugget y llevarlo hasta el momento en el que decidas comerlo.

También, si adquieres Le Nugguette, podrás llevarte uno de los cuatro adornos inspirados en las nuevas salsas, las cuales son: Mostaza y miel, Búfalo, Agridulce o el nuevo Sabroso Especial.

¿Hasta cuándo estará disponible la bolsa Nugget de Burger King?

La nueva bolsa, Le Nugguette, al ser un lanzamiento promocional por los nuevos Nuggets de pollo, solo estará disponible de manera muy limitada.

Burger King ha anunciado que solo se venderán 100 unidades por día a partir del 12 de septiembre hasta el 16 del mismo mes y solo será posible comprar una por hogar.

Las bolsas en forma de pollo estarán disponibles hasta agotar existencias.