Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita 4264: resultados del sorteo del viernes 11 de septiembre

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 11 de septiembre (Crónica Digital)

El Sorteo de Melate, Revancha y Revanchita 4264 se realiza este viernes 11 de septiembre, fecha en la que miles de participantes están atentos a los resultaos y números ganadores con la esperanza de que su combinación sea la ganadora de la gran bolsa millonaria que está en juego.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4264

La Lotería Nacional transmite el Sorteo Melate en vivo a través de sus canales oficiales en YouTube y Facebook.

Quienes no pudieron seguir la transmisión en tiempo real pueden consultar la grabación para verificar los resultados del sorteo y confirmar sus combinaciones.

¿A qué hora es el sorteo de Melate 4264?

El Melate, Revancha y Revanchita de este viernes se realiza a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, siguiendo la programación habitual de la Lotería Nacional para este tipo de sorteos.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4264?

La edición de este viernes ofrece una bolsa acumulada de 267.3 millones de pesos, resultado del sistema progresivo que incrementa el premio mayor cuando no hay ganadores en sorteos previos.

¿Cómo se juega Melate?

Jugar Melate es muy sencillo. El participante selecciona entre seis y diez números del 1 al 56.

En cada sorteo se extraen seis números principales y una bola adicional que puede definir premios secundarios.

Las modalidades de Revancha y Revanchita utilizan la misma combinación elegida para el sorteo principal, aumentando las posibilidades de ganar sin necesidad de seleccionar nuevos números.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4264?

Los números ganadores del Melate del 11 de septiembre están disponibles en la página oficial de la Lotería Nacional, donde se publica el desglose completo de combinaciones premiadas para el sorteo 4264, así como para Revancha y Revanchita.

Además, los resultados pueden verificarse en los puntos de venta autorizados o introduciendo la combinación del boleto en la plataforma digital de la Lotería Nacional, que informa de inmediato si el jugador ha resultado ganador.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

Participar en el Melate principal tiene un costo de 15 pesos. Activar Revancha incrementa el costo en 10 pesos adicionales y agregar Revanchita suma otros 5 pesos, alcanzando un total de 30 pesos.