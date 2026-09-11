¿Qué hacer en CDMX este fin de semana? Actividades para divertirse 12 y 13 de septiembre (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Este fin de semana la Ciudad de México contará con un catálogo amplio de actividades gratuitas y de pago que podrás realizar si estas aburrido o buscas algo qué hacer.

Te compartimos algunas actividades gratuitas y de pago que podrás encontrar.

Primer Festival del Pan Dulce Mexicano

En la UTOPÍA Elena Poniatowska Amor, ubicado en la alcaldía de Coyoacán, se llevará a cabo el Primer Festival del Pan Dulce Mexicano.

Este evento está organizado por la Secretaría de Cultura y el Gobierno de CDMX y se realizará del 11 al 13 de septiembre, es gratuito e iniciará a las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Tour de Cine Francés

Organizado por Cinépolis, La Embajada de Francia en México, Tour, Nueva Era Films y la Federación de Alianzas Francesas, presenta el cine contemporáneo francés en su idioma origina.

La distribución está a cargo de la cadena de Cinépolis y cuenta con un catálogo de 7 películas. El costo varia por zona, complejo y formato.

Esta es su trigésima edición y se presentarán en 80 ciudades de la República Mexicana.

TCUNAM | Contratiempos

Este 13 de septiembre, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentará una obra de danza que mezcla ritmo de tangos, danzones y otros géneros más.

El precio es de 100 pesos por boleto, pero mostrando la credencial de estudiante, maestro, UNAM, INAPAM, jubilados ISSSTE e IMSS, puedes obtener un 50% de descuento.

El evento se realizará en el Centro Cultural Universitario, en la Sala Miguel Covarrubias en Ciudad Universitaria.

NFL Experience México

Este domingo 13 de septiembre se llevará a cabo una experiencia gratuita, con registro premio, dedicada al futbol americano.

El horario será de 10:00 a 22:00 horas y contará con diversas actividades para los aficionados del deporte, así como pantallas para disfrutar los partidos.

Go Karts

La Utopía Mixiuhca, cerca del Metro Ciudad Deportiva de la Línea 9, cuenta con una pista de go karts a la que podrás acceder de manera gratuita.

Tiene un horario de lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas.

Vans Warped Tour 2026

En el Autódromo Hermanos Rodríguez en la alcaldía Iztacalco, se llevará a cabo el Vans Warped Tour 2026, donde se presentarán distintas bandas musicales.

Puedes adquirir tus boletos a través de Ticketmaster.