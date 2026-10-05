Converse Día de Muertos 2026: así son los nuevos Chuck 70 inspirados en Xico

Colección Converse Día de Muertos 2026 Foto: Converse

Converse vuelve a mirar hacia las tradiciones mexicanas para su colección de Día de Muertos 2026, una propuesta que transforma algunos de sus clásicos en un homenaje a la memoria, los recuerdos y las historias que pasan de una generación a otra.

Bajo el concepto “Vivamos nuestras tradiciones”, la marca llevó su nueva campaña hasta Xico, Veracruz, un pueblo donde sus calles, paisajes, oficios y costumbres se convierten en parte fundamental de una historia que busca hablar del Día de Muertos desde una perspectiva distinta: no solamente desde la ausencia, sino desde todo aquello que permanece.

La campaña cuenta con la participación de PJAMA, banda integrada por Diego, Ernie, Isaac y Rodrigo, quienes recorren distintos espacios de Xico mientras la narrativa conecta recuerdos personales con tradiciones que continúan vivas.

Colección Converse Día de Muertos 2026 Foto: Converse

Xico, protagonista de “Vivamos nuestras tradiciones”

Para esta campaña, Xico no funciona únicamente como escenario. El municipio veracruzano se convierte en parte de la historia.

El recorrido pasa por lugares como la Cascada de Texolo, el Cañón de Pextlan, el Panteón Municipal, el Callejón del Caracol y la Plaza de los Portales, espacios que acompañan una narrativa construida alrededor de la memoria y las tradiciones.

La campaña también pone atención en las personas, oficios, sabores, historias y costumbres que forman parte de la identidad de la comunidad.

Así, el Día de Muertos aparece como una tradición que se construye colectivamente: desde una receta familiar hasta una canción, una fotografía, una anécdota o cualquier gesto que logra mantenerse vivo al pasar de una generación a otra.

Colección Converse Día de Muertos 2026 Foto: Converse

Colección Converse Día de Muertos 2026 Foto: Converse

Xoloitzcuintle, cempasúchil y Mictlán llegan a los Chuck 70

La historia de la campaña también se traslada directamente a la colección Converse Día de Muertos 2026, integrada por dos versiones del Chuck 70.

Los diseños recuperan símbolos asociados con esta celebración mexicana. Uno de los pares presenta una calavera en la parte trasera, acompañada por flores y detalles inspirados en el papel picado. También incorpora un juego adicional de agujetas decoradas.

La segunda versión apuesta por la figura del xoloitzcuintle, acompañado por una calavera y una flor de cempasúchil. La elección de estos elementos hace referencia al imaginario del viaje hacia el Mictlán, mientras que el cempasúchil representa el camino que guía el regreso.

Colección Converse Día de Muertos 2026 Foto: Converse

Colección Converse Día de Muertos 2026 Foto: Converse

Uno de los detalles más personales aparece en el interior de las lengüetas: los diseños cuentan con un espacio destinado para escribir un nombre de familia, convirtiendo el calzado en algo más que una pieza de temporada.

La propuesta se completa con patches, placas y logotipos reinterpretados con flores y elementos inspirados en el papel picado.

Los dos modelos incorporan una suela traslúcida con pétalos de cempasúchil, un detalle que busca evocar el camino de flores asociado con el regreso y el encuentro durante Día de Muertos.

Colección Converse Día de Muertos 2026 Foto: Converse

Colección Converse Día de Muertos 2026

¿Cuánto cuestan los Converse de Día de Muertos 2026?

Los dos modelos de la colección Converse Día de Muertos 2026 tendrán un precio de 2 mil 499 pesos mexicanos cada uno.

Las tallas disponibles serán de la 22 a la 10.5 nacional.

Por ahora, la marca señala que próximamente dará a conocer el proceso de registro para acceder a la preventa, por lo que las fechas y detalles deberán consultarse a través de los canales oficiales de Converse México.

Colección Converse Día de Muertos 2026 Foto: Converse

Más que una colección temática, “Vivamos nuestras tradiciones” plantea una manera de acercarse al Día de Muertos desde las historias que siguen presentes. En Xico, entre música, paisajes y recuerdos, Converse convierte sus clásicos en un lienzo para hablar de aquello que permanece.

Porque, al final, recordar también es una forma de celebrar.