Caravana Coca-Cola 2026 ¿En qué estados estará hoy? (Cuartoscuro)

¿Tienes algún plan familiar este domingo? Las fechas decembrinas cada vez están más cerca y con ellas llegan diversos espectáculos con temática navideña, siendo uno de los mayores atractivos la Caravana Coca-Cola 2026, evento que cada año sorprende con sus enormes desfiles, carros alegóricos, música, iluminación navideña y sus icónicos personajes de la compañía.

Si bien su gira arrancó este domingo 22 de noviembre, la Coca Cola traerá de vuelta su espectáculo a diversas partes del país, comenzando en un primer estado para después prolongarse hacia varias entidades.

¿Dónde inicia la Caravana Coca-Cola 2026 y cuál es su ruta?

La llegada de la caravana por parte de Coca-Cola tuvo su primera ubicación confirmada una semana antes de diciembre, arrancando este domingo 22 de noviembre en León, Guanajuato, única sede anunciada hasta ahora, en un horario de 19:00 a 22:00 horas.

Punto de inicio: Avenida Chapultepec y Julián de Obregón.

Avenida Chapultepec y Julián de Obregón. Punto de llegada: Explanada de los Juegos de la Feria (de esquina a esquina sobre el Bulevar Paseo de los Niños).

¿Habrá más desfiles de la Caravana Coca-Cola en otras entidades?

Si bien la compañía solo ha revelado su primera parada en León, Guanajuato, cabe señalar que agregarán más fechas para llevar el espectáculo a otras entidades del país.

Esto responde al manejo habitual de su calendario, ya que no suelen revelar todas las sedes desde un principio, sino que las van confirmando conforme se acerca y avanza el mes de diciembre.

¿Qué es la Caravana Coca-Cola?

Coca-Cola lanza cada año la conocida Caravana Coca-Cola, un espectáculo festivo que recorre distintas partes de la República Mexicana durante la temporada navideña para iluminar las calles.

Dicho desfile cuenta con diversos tráileres y camiones decorados con luces y elementos alusivos a la Navidad, incluyendo las figuras más icónicas de la empresa, como los osos polares y, por supuesto, a Santa Claus.

Además del recorrido nocturno, en varias paradas suelen entregar pequeños regalos y realizar dinámicas especiales para los asistentes del evento, entre otras actividades familiares.