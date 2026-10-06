Martes y Miércoles del Campo en Soriana: estas son las ofertas del 6 y 7 de octubre

Si toca hacer el súper esta semana, hay una buena razón para revisar primero las promociones de Soriana. Este 6 y 7 de octubre de 2026, el supermercado vuelve con su tradicional Martes y Miércoles del Campo, una jornada en la que varios productos frescos tienen precios especiales.

La promoción reúne opciones para llenar el carrito con frutas, verduras, carnes, pollo y pescados, así que puede ser un buen momento para adelantar algunas compras de la semana.

Eso sí, conviene considerar que algunos precios están sujetos a condiciones específicas, como el uso de puntos Soriana Ya, y que la disponibilidad puede cambiar de una sucursal a otra.

¿Cuáles son las ofertas de Soriana este 6 y 7 de octubre?

Entre las promociones que destacan esta semana aparecen algunos básicos de la despensa y productos frescos que suelen estar en la lista del súper.

Frutas y verduras

Plátano a $14.80 el kilo.

Jitomate Guaje/Saladette a $18.50 el kilo (solo martes 06 de octubre).

Aguacate Hass a $18.80 la malla con 50 puntos Soriana Ya.

Manzana Red Delicious a $38.80 el kilo.

Naranja a $37.80 el kilo.

Fresa a $59.80 la charola de 454 g.

Manzana Golden en bolsa a $31.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya.

Tuna blanca a $27.80 el kilo.

Zanahoria a $8.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya.

Col blanca a $13.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya.

Chile Serrano a $39.50 el kilo.

Ajo a granel a $16.90 los 100 gramos.

Acelga o Espinaca a $11.80 el manojo.

Champiñón blanco a granel a $89.90 el kilo.

Ofertas en carnes, pollo y pescados en Soriana

La promoción también puede ayudar a quienes tienen que comprar proteína para los próximos días.

Pierna de Cerdo con hueso congelada a $57.00 el kilo.

Molida de Res 80/20 a $108.90 el kilo.

Pollo entero fresco a $39.00 el kilo.

Milanesa de Pollo fresca a $176.90 el kilo.

Pechuga de Pollo sin hueso Pïlgrim’s en charola a $159.90 el kilo.

Fajita de Pollo a $99.00 el kilo.

Medallón de Pechuga de Pollo a $149.00 el kilo.

Chuleta ahumada de Cerdo a $114.00 el kilo.

Pulpa de Cerdo en trocitos a $94.00 el kilo.

Milanesa de Pulpa blanca con Cuete Rancho Don Francisco Selecta a $205.00 el kilo.

Chamberete de Res Platanillo Rancho Don Francisco Selecta a $205.00 el kilo.

Filete de Mojarra de granja congelado a $93.90 el kilo.

Filete de Basa congelado a $69.90 el kilo.

Camarón chico sin cabeza a $199.00 el kilo.

Camarón coctelero chico a $138.00 el kilo.

Posta de Basa a $69.90 el kilo.

Combinado de Mariscos a $99.00 el kilo.

Robalo ración a $199.00 el kilo.

Si vas a comprar, vale la pena revisar las condiciones de cada promoción, especialmente aquellas que requieren puntos Soriana Ya, además de confirmar la existencia del producto en la sucursal elegida. Con precios que cambian por día y disponibilidad, comparar antes de pagar puede hacer una diferencia en el total de la despensa.