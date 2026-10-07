Iron Maiden ¿Iron Maiden menospreció al público mexicano? Esto dijo Bruce Dickinson durante el concierto en El Salvador (X: @IronMaiden)

La banda británica Iron Maiden volvió a pisar los escenarios con su más reciente gira “Run For Your Lives”, una serie de conciertos conmemorativos que celebran los 50 años de trayectoria de la agrupación dentro de la historia del heavy metal.

Tras ofrecer un multitudinario show en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el pasado 2 de octubre de 2026, la agrupación continuó su recorrido hacia El Salvador, donde brindó un espectáculo de gran magnitud.

Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular un video con las declaraciones del vocalista de la banda, Bruce Dickinson, en el escenario, en las cuales comparó la respuesta de la audiencia salvadoreña con la mexicana, lo que generó dudas y especulaciones entre algunos fanáticos sobre si se trató de un desplante hacia el público azteca.

¿Qué dijo Bruce Dickinson sobre el público mexicano en El Salvador?

Durante su presentación en territorio salvadoreño, el cantante expresó un mensaje de agradecimiento al público salvadoreño por la energía demostrada durante el concierto.

Al dirigirse a la multitud, Dickinson hizo una comparación directa al reconocer que la afición en El Salvador se escuchaba sumamente ruidosa y escandalosa. El vocalista comentó entre risas que solía pensar que el público mexicano era el más ruidoso, pero que la respuesta en El Salvador demostraba un nivel de ruido y euforia que duplicaba lo experimentado días antes en la capital mexicana.

🇲🇽🇸🇻 Bruce Dickinson de Iron Maiden reconoce lo animado del público de El Salvador comprándolo con el de la Ciudad de México en cantidad y escándalo ¿Menospreció Bruce a sus fans mexicanos? Para nada, si la banda no supiera de la importancia de su público mexicano no hubiera sacado un álbum en vivo de la gira donde presentaban su legado ¿no creen? #ironmaiden #runforyourlives — metaltower.net (@themetaltower) October 7, 2026

Asimismo, el músico resaltó con agrado la presencia de fanáticos provenientes de países vecinos como Honduras y Guatemala, destacando que el concierto en suelo salvadoreño funcionó como un gran punto de encuentro para la comunidad metalera de Centroamérica.

¿Hubo un menosprecio hacia la afición mexicana?

La respuesta es clara: el vocalista no buscó menospreciar ni mostrar rechazo hacia el público de la Ciudad de México.

Se trató simplemente de un comentario enfocado en celebrar la euforia y la potencia del recibimiento por parte de la afición centroamericana.