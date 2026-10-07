¿Quién es José Lápiz, el youtuber afín a la 4T, que amenazó de muerte al obispo de Aguascalientes?

José Lápiz El creador de contenido se ha expresado en contra de miembros de la iglesia en México y ha mantenido su postura en contra de las declaraciones del obispo de Aguascalientes.

Recientemente, una nueva polémica se desató en redes sociales luego de que un creedor de contenido ofreciera una supuesta recompensa a quien “madrugara” al obispo Juan Espinoza Jiménez, situación que ya abrió una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes. Se trata de José Lápiz, identificado como simpatizante de Morena y del movimiento de la ‘Cuarta Transformación’ con posturas críticas en contra de miembros eclesiásticos en México.

¿Quién es José Lápiz y de qué trata su contenido?

José Lápiz es un youtuber y streamer mexicano cuyo canal principal en YouTube supera los 620 mil suscriptores. Su contenido se centra en transmisiones en vivo diarias de noticias políticas, análisis de la coyuntura nacional y críticas a figuras de la oposición.

El creador de contenido se presenta como defensor de la transformación impulsada por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, y dedica amplio espacio a “dejar en evidencia a los corruptos”.Además del canal principal, opera otros espacios como Jose Lapiz INFORMA y Jose Lapiz Vlogs.

Una parte relevante de su producción incluye fuertes críticas a la Iglesia católica y a sacerdotes, a quienes se refiere frecuentemente como “sotanudos” o “ratas con sotana”. Ha abordado casos de abusos sexuales atribuidos a clérigos, especialmente en Aguascalientes, y ha cuestionado el papel político de los obispos.

¿Cómo amenazó José Lápiz al obispo Juan Espinoza?

El 27 de septiembre de 2026, durante la homilía dominical en la Catedral Basílica de Aguascalientes, el obispo Juan Espinoza Jiménez criticó abiertamente al gobierno federal. Señaló que, mientras se habla de libertad y pluralidad, se amenaza con cárcel a quienes piensan diferente o se oponen a decisiones que, según él, dañan al país (en referencia al debate sobre la llamada “Ley Antimemes”). También cuestionó la soberanía nacional y el apoyo real a las madres buscadoras de desaparecidos.

Días después, el 1 de octubre, desde la cuenta de X asociada a José Lápiz se publicó el mensaje: “Yo les ofrezco 40 mil pesos para que se lo madruguen. Putas ratas con sotana”. El creador de contenido reiteró la oferta en transmisiones en vivo y, ante las críticas, aseguró que continuaría ofreciendo dinero “por las cabezas” de sacerdotes.

En algunas declaraciones restó literalidad a sus palabras, aunque afirmó que le “encantaría” si tuviera el poder de figuras históricas anticlericales. Previamente, el obispo había sido increpado e insultado al interior de la Catedral durante una procesión de entrada a misa.

La CEM, a través de su presidente monseñor Ramón Castro Castro, calificó el mensaje como un posible intento de intimidación y defendió el derecho de los obispos a pronunciarse sobre asuntos públicos, rechazando que se les pretenda “encerrar en la sacristía”.

Fiscalía abrirá carpeta de investigación contra José Lápiz

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes abrió una carpeta de investigación por la publicación. El fiscal Manuel Alonso García confirmó que la Unidad de Investigación de Delitos Cibernéticos trabaja en el origen, el contexto y el alcance del mensaje, difundido el 1 de octubre desde una cuenta ya identificada.

“No vamos a especular ni adelantar conclusiones, pero tampoco vamos a minimizar ninguna información que pueda representar un riesgo para una persona”, declaró el fiscal. Añadió que la investigación busca determinar si existe conducta con relevancia penal y advirtió que “las redes no están fuera de la ley”. El caso se analiza bajo los posibles delitos de amenazas y apología del delito, contemplados en el Código Penal local y federal.