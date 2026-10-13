¿Realmente hay una figura de Baphomet en Pedregal? Esto es lo que se sabe de la presunta estatua

Figura Baphomet en CDMX Personas vecinas de Jardines del Pedregal en CDMX presuntamente han reportado la figura de Baphomet en una de las viviendas de la zona.

En otro episodio del conflicto diario en la era moderna “¿Es IA o sólo México...?”, se viralizaron las imágenes de una figura de Baphomet —asociado al Satanismo por su adaptación en diversos materiales de la cultura popular— en el techo de una de las viviendas de Pedregal, Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes difundidos en redes sociales, personas vecinas de la zona levantaron quejas en contra de la figura, exigiendo su retiro, mientras que el propietario “defendió su derecho a mantenerla”.

Sin embargo, el debate entre internautas comenzó a inclinarse hacia la pregunta esencial en estos tiempos de acelerada evolución tecnológica: ¿y si la estatua de Baphomet en Pedregal es Inteligencia Artificial...?

Esto se sabe de la figura de Baphomet en CDMX: internautas desenmascaran la imagen viral

El progreso veloz de la Inteligencia Artificial en los últimos años ha generado preocupaciones en diversos sectores, desde investigadores que han renunciado a su desarrollo tras advertir emergencias futuras hasta el día a día de las y los internautas cuya navegación les lleva a acontecimientos que despiertan la pregunta común de la era moderna: ¿esto es real o IA?

Uno de los casos más recientes en México surgió a inicios de esta semana, cuando comenzaron a viralizarse las imágenes de una presunta figura de Baphomet en el techo de una vivienda en Jardines del Pedregal, Ciudad de México. Según fue reportado por las publicaciones originales, vecinos y vecinas de la zona se posicionaron en contra de la estatua y solicitaron su retiro.

¿Ustedes qué opinan? https://t.co/nNbOmi6Fgh — The Fate of Aurora Blanket (@AuroraBlanket) October 12, 2026

“El propietario asegura que se trata de una figura simbólica y que tiene derecho a ponerla en su propiedad”, informó una de las páginas que compartió el supuesto conflicto en Pedregal, datos que incluso fueron replicados por medios de comunicación nacionales.

Sin embargo, ante el acalorado debate que se creó en redes sociales respecto al derecho del propietario de mantener la estatua y el “respeto” que la comunidad exigía, internautas investigaron más a fondo el origen de la presunta figura y determinaron que fue generada con Inteligencia Artificial.

“No existe evidencia de una casa con estatua de Baphomet en Jardines del Pedregal”, rectificó Grok, herramienta IA de la red social X que adjunta notas de aclaración a este tipo de noticias para aclarar su veracidad.

Un caso similar sucedió en 2024, cuando una cuenta señaló la existencia de una estatua de Baphomet en Culiacán, sin embargo, la nota de aclaración de Grok corrigió la publicación al negar la imagen mostrada, rectificando que la figura real pertenece a una vivienda en Rio Grande do Sul, Brasil.

¿Baphomet realmente representa el Satanismo?

El origen se remonta al siglo XIV, durante los juicios de la Inquisición contra los Caballeros Templarios, quienes fueron acusados falsamente de adorar a una deidad pagana llamada Baphomet, término que las y los investigadores consideran una deformación fonética del nombre del profeta Mahoma.

No obstante, la imagen visual que conocemos hoy en día fue diseñada en 1854 por el ocultista Éliphas Lévi, quien creó al “Macho Cabrío Sabático” como un símbolo del equilibrio universal y la unión de opuestos, tales como el bien y el mal, lo masculino y lo femenino, o el cielo y la tierra.

La viculación directa con el Satanismo no ocurrió sino hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando Anton LaVey fundó la Iglesia de Satán en Estados Unidos y adoptó la cabeza de la cabra inscrita en un pentagrama invertido, bautizándola como el Sello de Baphomet; de esta manera se convirtió en el emblema oficial de la organización, representando el desafío a los dogmas cristianos tradicionales.

Por lo tanto, la figura de Baphomet no es directamente un símbolo satánico, sino un referente de la contracultura y el activismo.