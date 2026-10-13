Vaso de Navidad 2026 gratis de Starbucks: ¿Cuándo y cómo conseguir el coleccionable este 2026?

Red Cup Day 2026 en Starbucks Filtraciones revelan primeros detalles del popular ‘Red Cup Day’, el vaso gratis navideño que la franquicia lanza cada año.

Tras el rotundo éxito de su colección de Día de Muertos lanzada a comienzos de este mes, Starbucks se prepara para la temporada navideña con su popular tradición Red Cup Day, evento en el que la franquicia obsequia un vaso limitado gratis en la compra de una bebida.

Los detalles de la edición de este 2026 comenzaron a circular a través de redes sociales, adelantando el día en el que comenzará la distribución del coleccionable navideño, así como las condiciones para obtenerlo.

Red Cup Day 2026: ¿cuándo saldrá el vaso navideño gratuito de Starbucks?

El Red Cup Day, o Día de la Taza Roja, es una tradición anual de Starbucks ligada a la temporada navideña; en esta dinámica, la cadena regala un vaso rojo reutilizable de edición limitada a los y las clientes que compren una bebida en la fecha señalada.

Además de ser un artículo coleccionable, usar este vaso reutilizable en visitas posteriores a las sucursales de la multinacional suele contar con un pequeño descuento en el precio de tus bebidas.

Debido a que la promoción dura sólo un día, la fecha del año presente ha comenzado a ser una de las incertidumbres más replicadas en redes sociales. No obstante, cuentas especializadas en este tipo de dinámicas han dado con los primeros detalles del Red Cup Day 2026, entre ellos, el más esperado de todos: la fecha de promoción.

Según señalaron internautas en Latinoamérica y Estados Unidos, la distribución del vaso navideño gratis de Starbucks se llevará a cabo el jueves 12 de noviembre de 2026, ¡en tan sólo un mes, así que registra la fecha para que puedas conseguir tu festivo coleccionable!

¿Cuáles son los términos y condiciones del vaso navideño gratis de Starbucks este Red Cup Day 2026?

Durante el Red Cup Day 2025, Starbucks aceptó bebidas navideñas y de otoño preparadas al momento —calientes, frías o frappé, de cualquier tamaño— como requisito para obsequiar el vaso coleccionable a sus clientes.

Sin embargo, los primeros detalles del Red Cup Day 2026 especifican que esta ocasión la bebida deberá ser grande, además de que en la promoción no participarán los productos fríos ni sencillos incluidos en el menú regular de la cadena.

A su vez, es importante recordar que la disponibilidad de vasos puede variar según la sucursal, además de que la promoción está sujeta al inventario de cada tienda y hasta agotar existencias, por lo que debes permanecer al tanto de la información en las cuentas oficiales de Starbucks.