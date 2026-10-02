Colección Starbucks Día de Muertos: productos, precios, fecha de lanzamiento y cómo podrán comprarse

Día de Muertos 2026 en Starbucks Serie de tazas y termos diseñados por los mexicanos Emmanuel García Cabrera y Arturo Villeda. (Starbucks)

El otoño se ha consolidado como una de las temporadas más esperadas del año, en algunos casos, incluso llamado la “Navidad de los Muertos”, un periodo envuelto de árboles que pierden su follaje, fiestas tétricas de Halloween y, por supuesto, la festividad nacional de Día de Muertos, tradición mexicana que se celebra a inicios de noviembre para honrar y recordar a los seres queridos que han fallecido.

A tan sólo un mes de tan importante celebración, Starbucks México anunció que se sumará a las fiestas mexicanas con una nueva colección que incluye vasos, termos y tazas, cada producto inspirado en los elementos típicos de Día de Muertos; esta colorida propuesta fue desarrollada y diseñada por creadores mexicanos.

Starbucks México: ¿cuándo saldrá a la venta la colección Día de Muertos 2026?

El anuncio de la nueva colección de Día de Muertos presentada por Starbucks, la cadena de café líder a nivel internacional, despertó inmediatamente la atención de miles de mexicanos y mexicanas, un entusiasmo que incluso se expandió a otros sectores de Latinoamérica.

Inspirada en los elementos tradicionales que envuelven al país en esta temporada otoñal, la colección de vasos, termos y tazas otorga una propuesta visual de calaveras, flores, esqueletos y papel picado que pretende honrar la celebración mexicana.

De acuerdo con la información liberada, la cadena lanzará 57,200 piezas para México y siete artículos de edición especial, los cuales estarán disponibles en sucursales a partir del 5 de octubre hasta agotar existencias; a su vez, la empresa contempla expandir la comercialización de los diseños en otros países de Latinoamérica.

La adquisición de estos productos de temporada será por venta libre, es decir, no se requiere que compres una bebida condicional ni que cuentes con un cupón exclusivo.

Colección Starbucks Día de Muertos: ¿cuáles son los productos que incluye y su precio?

El Día de Muertos no es un mero aesthetic a replicar en redes sociales ni un festival originado en una película estadounidense filmada en la Ciudad de México, sino que se trata de una de las tradiciones más importantes del país, celebrada cada 1 y 2 de noviembre para honrar a los difuntos.

Por lo tanto, la colección Día de Muertos 2026 de Starbucks fue diseñada por Emmanuel García Cabrera y Arturo Villeda, integrantes del equipo de diseño de Starbucks México. La serie colorida de tazas, vasos y termos fue un trabajo de aproximadamente un mes en la conceptualización y desarrollo de las piezas.

Con una tanda inicial de 57,200 ejemplares pronto a ser lanzados en México el 5 de octubre, los productos incluidos en la colección y su precio son los siguientes:

Taza de Calavera (Cerámica): $429 MXN, con capacidad de 14oz/414ml.

$429 MXN, con capacidad de 14oz/414ml. Vaso de Papel Picado (Cerámica): $457 MXN, con capacidad de 12oz/355ml.

$457 MXN, con capacidad de 12oz/355ml. Vaso Naranja de Papel Picado (Acrílico): $459 MXN, con capacidad de 10oz/296ml.

$459 MXN, con capacidad de 10oz/296ml. Termo Blanco de Papel Picado (Acero): $689 MXN, con capacidad de 20oz/591ml.

$689 MXN, con capacidad de 20oz/591ml. Termo Amarillo de Papel Picado (Acero): $749 MXN, con capacidad de 24oz/710ml.

$749 MXN, con capacidad de 24oz/710ml. Vaso Blanco Starbucks de Papel Picado (Acrílico): $489 MXN, con capacidad de 24oz/710ml.

$489 MXN, con capacidad de 24oz/710ml. Vaso Oscuro Starbucks de Ofrenda (Acrílico):$539 MXN, con capacidad de 24 oz/710ml.

Según declararon los diseñadores, esta nueva colección fue “una oportunidad de contar una historia sobre México desde nuestra propia mirada y llevarla a un lenguaje que pudiera vivir dentro del universo de Starbucks”.