Murió Eric Bauza, la voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas en inglés ¿Se rescatará su última película de los Looney Tunes?

El actor de doblaje Eric Bauza, reconocido por interpretar a Bugs Bunny, el Pato Lucas y otros personajes del universo de Looney Tunes, murió a los 46 años. El intérprete, ganador de un premio Emmy y una de las voces más conocidas de la animación, falleció repentinamente, según informó su familia.

¿De qué murió Eric Bauza?

La familia de Bauza confirmó su fallecimiento el domingo a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que destacó su trayectoria como actor de doblaje y su trabajo con algunos de los personajes animados más queridos por el público.

“Eric Bauza, actor de doblaje ganador del premio Emmy y la voz moderna de los icónicos personajes de Looney Tunes, Bugs Bunny y el Pato Lucas, junto con docenas de otros queridos personajes de dibujos animados, ha fallecido repentinamente. Próximamente se darán a conocer más detalles”, señaló el mensaje.

De acuerdo con el reporte médico forense del condado Los Ángeles, la muerte habría estado relacionada con una enfermedad cardiovascular hipertensiva. Según la Clínica Cleveland, esta afección puede desarrollarse como consecuencia de años de presión arterial alta, que daña el corazón y afecta su funcionamiento.

Hasta el momento, no se ha precisado la hora exacta del fallecimiento. Antes de su muerte, el actor tenía previsto asistir el domingo por la tarde al estreno de una producción relacionada con El gato ensombrerado, de Warner Bros., para mostrar su apoyo al cortometraje Daffy Season.

¿Cuál fue el último proyecto de Eric Bauza?

Además de su participación prevista en el estreno, Bauza trabajaba en nuevos proyectos vinculados con la animación. Entre ellos figuraba Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical, producción en la que interpretaba al Pato Lucas, así como The Dragon Masters, donde daba voz al rey Shogun.

La trayectoria de Eric Bauza en la animación de Hollywood

Eric Bauza nació el 7 de diciembre de 1979 en Scarborough, Toronto, Canadá. Aunque posteriormente desarrolló su carrera en Los Ángeles, sus primeros pasos en la industria de la animación estuvieron relacionados con el diseño de personajes y el trabajo en estudios de producción.

A lo largo de su trayectoria, participó en diferentes producciones animadas para cine y televisión. Su carrera alcanzó especial reconocimiento por su capacidad para interpretar múltiples personajes, en particular dentro del universo de Looney Tunes.

Además de Bugs Bunny y el Pato Lucas, Bauza prestó su voz a Marvin el Marciano y a otros personajes emblemáticos de la franquicia. También participó en la película Coyote vs. Acme, una producción relacionada con el universo de los personajes de Warner Bros.

Su trabajo le valió nominaciones a los premios Daytime Emmy, Children’s & Family Emmy y Annie, por interpretaciones que incluyeron al personaje principal de Las aventuras del Gato con Botas, a Fozzie en Muppet Babies y a Bugs Bunny y el Pato Lucas en Looney Tunes Cartoons.

Recientemente, participó en el doblaje de personajes para Forgotten Island, película animada de DreamWorks Animation.