¿Quién es y qué hace la perrita Kanini? La nueva influencer y protagonista de las “Perrinovelas” con IA (@perritakanini)

Durante los últimos meses, las historias hechas con inteligencia artificial (IA) se han vuelto virales y se han expendido a todas las redes sociales, apareciendo en el feed de todas las personas. Ahora, el nuevo fenómeno de internet son las “Perrinovelas” y su protagonista más famosa es la perrita Kenini.

¿Quién es y qué hace la perrita Kanini?

La perrita Kenni es un personaje hecho con IA, que simula ser una influencer canina antropomórfica. Tiene una cuenta de Instagram donde publica posts en los que imita ser una persona real, pero también sube videos en los que se le ve siendo la protagonista de las “Perrinovelas”.

Esta cuenta ha capturado el interés de los usuarios y se ha hecho viral muy rápidamente; aunque su primer post lo subió el 10 de julio de 2026, fue hasta el 15 de octubre que publicó su primer video.

A partir de ese momento, la cuenta @KaniniDoggy ha acumulado más de 93 mil seguidores y sus videos han superado más de 6 millones de vistas, por lo que ha anunciado la apertura de su canal de YouTube donde subirá sus “Perrinovelas”.

¿De qué tratan las “perrinovelas” hechas con IA?

Este personaje ha llamado la atención de los internautas debido a su peculiar apariencia antropomórfica; además, en su cuenta hay dos videos en los que parece ser una persona real disfrazada de un can bailando una canción de la cantante KAROL G.

Sus “Perrinovelas” son videos cortos en los que la perrita Kanini protagoniza distintas historias; una de las más famosas es la de una can que tiene dos vidas, una en la que aparenta ser una “santa” y en las noches disfruta de la vida nocturna. Actualmente, está con su historia de la “UsurpaPerra”.

El fenómeno viral de las historias hechas con IA: de Cocardo a la perrita Kanini

Las historias con IA se han vuelto virales, principalmente en plataformas como TikTok. Estos videos han llamado la atención de los usuarios debido a la exageración (y también cliché) de las tramas, así como por sus protagonistas, que suelen ser frutas, animales, flores o casi cualquier objeto que usualmente es inanimado, pero que en los videos son antropomorfizados.

La historia que recientemente se hizo muy viral fue la de Cocardo, un coco que, tras el accidente de su compañera Lima, en el que queda encerrada en un congelador, se da cuenta de que puede hacer deliciosos helados de sus víctimas.

Parece ser que estos creadores han encontrado una nueva manera de viralizar sus contenidos y la IA ha hecho posible hasta las ideas más extravagantes.