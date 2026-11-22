Muere Humberto Padgett Especial

El mundo del periodismo y la literatura están de luta, ya que la tarde de este domingo 22 de noviembre trascendió la noticia del fallecimiento del periodista y escritor Humberto Padgett tras una larga lucha contra el cáncer.

¿De qué murió Humberto Padgett?

Humberto Padgett murió después de luchar durante más de un año contra el cáncer. El periodista había compartido públicamente distintos momentos de su enfermedad y los tratamientos a los que se sometió.

En octubre de 2025 dio a conocer que había sido diagnosticado con cáncer de lengua. Posteriormente informó sobre una intervención quirúrgica en la que le retiraron parte de la lengua para combatir la enfermedad.

Aunque en abril de 2026 celebró haber concluido una etapa de su tratamiento, meses después comunicó que el cáncer se había extendido y que su condición era incurable.

¿Quién fue Humberto Padgett?

Humberto Padgett León nació en 1975 en Toluca, Estado de México. Estud

ió Periodismo en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución donde comenzó su formación profesional.

A lo largo de más de dos décadas de trayectoria se especializó en investigaciones relacionadas con el narcotráfico, la delincuencia organizada, la corrupción, la violencia y las violaciones a los derechos humanos.

Trabajó en distintos medios de comunicación, entre ellos Reforma y la revista emeequis, además de colaborar en espacios informativos encabezados por el periodista Ciro Gómez Leyva.

¿Cuáles fueron sus obras más destacadas en su trayectoria?

Además de su trabajo en medios, Padgett desarrolló una importante faceta como escritor. Entre sus publicaciones destacan Jauría. La verdadera historia del secuestro en México, Los muchachos perdidos, Las muertas del Estado y La monarquía de la barbarie.

Su labor fue reconocida con diversos galardones nacionales e internacionales. Entre ellos se encuentran el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, el Ortega y Gasset, el Kurt Schork y el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, otorgado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

También recibió en varias ocasiones el reconocimiento del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter.