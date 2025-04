IA de DeepSeek mejora el desempeño médico, según revista especializada

Clínica Esta IA puede ser no solo un asistente, sino también “un complemento de su pensamiento y un puente hacia la atención humanizada”. (HIN)

El uso de DeepSeek ­­–plataforma de inteligencia artificial (IA)– ofrece a los usuarios soluciones inteligentes de recuperación de información y análisis, capacidades abren nuevas posibilidades en el ámbito sanitario, ofreciendo un apoyo eficiente tanto a médicos como a pacientes.

En el campo de la medicina, los médicos son similares al legendario detective Sherlock Holmes, mientras que DeepSeek desempeña el papel de “John Watson”: no solo un asistente, sino también un complemento de su pensamiento y un puente hacia la atención humanizada, señala la editorial “DeepSeek: the ‘Watson’ to doctors—from assistance to collaboration”, publicado por la revista “Journal of Thoracic Disease”, del National Center for Respiratory Medicine de EU. La editorial explica que basada en tecnologías de aprendizaje profundo y procesamiento del lenguaje natural (PLN), los productos principales incluyen los modelos DeepSeek-R1 y DeepSeek-V3. “Gracias a una arquitectura eficiente de Mezcla de Expertos (MoE), capacidades de fusión de datos multimodales y costes de entrenamiento significativamente reducidos (más del 90 % inferiores a los de modelos comparables), DeepSeek alcanza un rendimiento comparable al de GPT-4o-mini de OpenAI”.

Mediante técnicas de PLN de vanguardia, DeepSeek puede extraer información valiosa de conjuntos de datos masivos con rapidez y precisión, ofreciendo a los usuarios soluciones inteligentes de recuperación de información y análisis.

BENEFICIOS.

Gracias a sus potentes capacidades de análisis y razonamiento de datos, DeepSeek ayuda a los médicos a identificar posibles puntos ciegos, ofrece recomendaciones diagnósticas integrales, optimiza la comunicación médico-paciente y mejora la eficiencia médica.

En concreto, DeepSeek ofrece los siguientes beneficios: (I) Complementa el conocimiento profesional: mediante el aprendizaje profundo y el procesamiento multimodal de datos, DeepSeek proporciona información basada en big data, lo que permite a los médicos comprender mejor las afecciones médicas complejas.

(II) Humaniza las interacciones sanitarias: al mejorar la educación del paciente y la comunicación médico-paciente, DeepSeek facilita interacciones más efectivas, mejorando la experiencia sanitaria en general.

(III) Identificación de puntos ciegos: al igual que Watson, a quien a menudo se le atribuye con humor la capacidad de “detectar los puntos ciegos”, los completos algoritmos de DeepSeek ayudan a los médicos a descubrir detalles que de otro modo podrían pasarse por alto. Por ejemplo, al diagnosticar enfermedades raras o analizar casos complejos, DeepSeek puede identificar posibles características de la enfermedad o factores de riesgo, ofreciendo a los médicos una perspectiva complementaria.

(IV) Documentación y organización: al igual que Watson documentó los procesos deductivos de Holmes para la posteridad, DeepSeek genera plantillas de historiales médicos y planes de seguimiento, lo que ayuda a los médicos a gestionar eficientemente la información de los pacientes, garantizando al mismo tiempo la integridad y la trazabilidad de los datos. Por lo tanto, DeepSeek no es solo un asistente inteligente, sino un aliado colaborativo en la práctica médica, señala el artículo.

ASISTENCIA.

Los médicos pueden utilizar DeepSeek para asistencia diagnóstica y terapéutica, garantizando al mismo tiempo la protección de la privacidad de la información. Los hospitales también pueden implementar DeepSeek localmente y personalizar su desarrollo, entrenando modelos de IA con datos reales para mejorar la precisión de los diagnósticos y las recomendaciones de tratamiento.

A continuación, se presentan escenarios específicos de aplicación de DeepSeek en la práctica médica: (I) Mejora de la eficiencia en la toma de decisiones clínicas: en entornos clínicos, los médicos pueden introducir los síntomas del paciente, los resultados de pruebas y otra información relevante para recibir sugerencias diagnósticas y planes de tratamiento de DeepSeek. Por ejemplo, al tratar casos complejos, DeepSeek integra el historial médico del paciente y las últimas investigaciones médicas para brindar un apoyo integral en la toma de decisiones. También puede adaptar planes de tratamiento personalizados según las características y necesidades individuales del paciente. Además, las capacidades de recopilación y procesamiento de datos de DeepSeek permiten generar automáticamente borradores estructurados de historiales médicos, lo que reduce significativamente la carga de documentación para los médicos.

(II) Apoyo a la investigación y al ámbito académico: DeepSeek puede recuperar rápidamente la literatura médica y las guías clínicas más recientes, lo que ayuda a los médicos a realizar revisiones bibliográficas y analizar datos de investigación. Esto les permite identificar soluciones para casos complejos e incluso proponer nuevas preguntas científicas y nuevas líneas de investigación. Mediante la colaboración entre humanos e IA, los médicos pueden ampliar sus límites cognitivos, mientras que el diseño de interpretabilidad de “caja blanca” de DeepSeek mejora su comprensión de los procesos de razonamiento de la IA y facilita el aprendizaje a partir de sus datos.

(III) Optimización de la gestión del paciente: DeepSeek puede generar programas educativos personalizados para pacientes, lo que ayuda a los médicos a comunicarse de forma más eficaz con ellos y a mejorar la adherencia al tratamiento. Gracias a su análisis inteligente, los médicos pueden gestionar de forma más eficiente el seguimiento de los pacientes y los planes de rehabilitación, garantizando la continuidad y la eficacia de la atención.

CONCLUSIONES.

Al mismo tiempo, agrega el texto, los médicos deben guiar activamente a los pacientes en el uso de DeepSeek para mejorar la eficiencia de la atención médica y las capacidades de gestión de la salud.

No obstante, y a pesar de su inmenso potencial en aplicaciones de atención médica, DeepSeek aún enfrenta varios desafíos que requieren una mayor optimización, reconocen los especialistas. Tal es el caso de la calidad de la información, estabilidad del algoritmo, fusión de información y su actualización, entre otros.

“En resumen, DeepSeek ha aportado mejoras significativas en eficiencia y comodidad al sector sanitario. Sin embargo, su aplicación debe integrarse con el conocimiento médico profesional y situaciones reales para garantizar la seguridad y la precisión. De cara al futuro, DeepSeek está preparado para lograr avances en medicina personalizada, telemedicina y gestión de la salud pública. Mediante la mejora continua de la calidad de los datos, la protección de la privacidad, la optimización técnica, el cumplimiento ético y legal, y la aceptación del sector, DeepSeek se convertirá en un socio fiable tanto para médicos como para pacientes, impulsando la transformación inteligente de la atención sanitaria. Al igual que Watson creció bajo la dirección de Holmes, DeepSeek seguirá perfeccionándose en la práctica médica, logrando finalmente el salto de la asistencia a la colaboración”.