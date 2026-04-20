La educación como infraestructura del pensamiento

Columna Definamos con claridad; cuando hablamos de infraestructura, nuestra mente suele dibujar carreteras, edificios, redes de fibra óptica o estructuras que permiten el flujo de bienes y servicios. (UNAM)

Antes que todo, agradezco la oportunidad de regresar a la Crónica de hoy, tras algunos años de ausencia; la intenciónde este espacio es remarcar el valor de la educación en sus distintos contextos, para ser analizada de manera integral. No como un cliché propagandístico, sino como una herramienta genuina para la construcción de modelos, esquemas, sistemas y rutas que favorezcan una mejor interpretación del fenómeno educativo, en la búsqueda de mejores versiones de nosotros mismos.

Definamos con claridad; cuando hablamos de infraestructura, nuestra mente suele dibujar carreteras, edificios, redes de fibra óptica o estructuras que permiten el flujo de bienes y servicios, sin embargo, la infraestructura más crítica de una nación no está hecha de acero: está hecha de ideas, de criterios y fundamentalmente de ética, por tanto, la educación es la vía para consolidar la infraestructura del pensamiento.

Entender la educación bajo esta analogía nos permite dimensionar su valor real. Así como una ciudad colapsa sin vías de comunicación, una sociedad se estanca sin una base formativa sólida; esa base no puede ser solo técnica; debe estar cimentada en el deber ser.

El rigor educativo no se agota en la excelencia académica, sino en la formación de un carácter que guíe el uso de ese conocimiento. No es solo un proceso de instrucción; es el diseño del sistema operativo sobre el cual corre la justicia, la democracia y la cultura.

Construir y mantener esta estructura no es tarea de un solo arquitecto; es una responsabilidad compartida que requiere que cada actor asuma su compromiso en el proceso de transformación de las nuevas generaciones.

En primer orden, las autoridades gubernamentales deben comprender que la educación es la inversión para el cimiento nacional; su responsabilidad principal es garantizar políticas públicas con visión de Estado, que doten de recursos y certidumbre al sistema, alejándose de intereses coyunturales.

Las autoridades escolares son los ingenieros de campo; su rigor debe manifestarse en transformar los planes en experiencias de integridad, superando el rol de gestores para convertirse en referentes de coherencia y valores.

Los padres de familia son el primer refuerzo para esta infraestructura; de ellos depende que el valor del conocimiento y el respeto a la verdad se cultive como una virtud y no como un trámite, todo comienza en casa, y si en ella no se modelan conductas positivas, muy poco podemos avanzar.

Por su parte, la sociedad, actúa como el entorno que valida o desprecia el saber; una sociedad que premia el camino corto por encima del esfuerzo intelectual y el comportamiento ético, erosiona su propio futuro.

En toda esta marcha, el centro de este engranaje es el alumno. No como un receptor pasivo, sino como un sujeto en formación que debe asumir el rigor de su propio aprendizaje. El estudiante es quien dará mantenimiento al pensamiento crítico y a la honestidad intelectual en las décadas por venir.

Hacer de la educación un verdadero baluarte requiere que dejemos de verla como un evento que ocurre dentro de cuatro paredes y comencemos a verla como el tejido conectivo de nuestra civilización. Si la infraestructura del pensamiento es fuerte y está guiada por la ética, la sociedad será capaz de resistir los embates de la desinformación. Es momento de que cada actor asuma su trinchera. La obra es permanente y el beneficio es de todos.

Catedrático de posgrado en la Universidad del Tepeyac

davidalejandrodiaz7@gmail.com