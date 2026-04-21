Gotas de cinismo en un océano de negligencia

Derrame. El derrame petrolero en el Golfo de México ya ha impactado de manera directa al menos 51 sitios costeros.

El mar tiene memoria. Escúchenlo bien: el mar no sabe de propaganda, ni de guiones de comunicación política.

Mientras en los micrófonos oficiales se intenta minimizar la tragedia calificándola como “unas cuantas gotas” o se busca distraer la atención con historias de “barcos fantasma” que nadie logra identificar, la realidad en nuestras costas es de un negro absoluto.

Decir que lo que ocurre hoy es un evento menor no solo es una mentira técnica; es también una falta de respeto a las familias que hoy no pueden abrir el grifo porque su agua huele a combustible.

Pero hay ojos que no parpadean. Frente a la opacidad, surge la Red Corredor Arrecifal del Golfo, una unión de científicos, académicos y ciudadanos —el brazo técnico de organizaciones como el CEMDA— que vigilan los más de 600 kilómetros de arrecifes que dan vida a Veracruz y Tabasco.

Sus datos son el golpe de realidad que desmiente el optimismo de oficina: el derrame ya ha impactado de manera directa al menos 51 sitios costeros. Esta mancha, que avanza asfixiando ecosistemas desde Tamiahua hasta la Laguna Ostión, no es una “filtración natural”; es la cicatriz de una infraestructura dejada a la deriva.

Como expertos en gestión hídrica, sabemos que el protocolo internacional es tajante: la respuesta a un derrame no comienza cuando el petróleo toca la playa. Comienza años antes, con la integridad mecánica. Un protocolo serio exige:

Detección satelital temprana conectada a sensores de presión en tiempo real.

conectada a sensores de presión en tiempo real. Barreras de contención oceánica desplegadas en las primeras 24 horas.

desplegadas en las primeras 24 horas. Transparencia absoluta, porque sin datos reales no hay remedio posible.

En México, sin embargo, hemos sustituido la ingeniería por la improvisación. La iniciativa de donar cabello para limpiar el crudo es un gesto de amor ciudadano que estremece, pero es también el síntoma de un Estado que ha delegado su responsabilidad en la buena voluntad de la gente. Ningún parche, por noble que sea, puede sustituir a una válvula que debió cerrarse a tiempo o a un ducto que debió recibir mantenimiento hace una década.

Hablemos de costos. En las últimas dos décadas, el volumen de agua contaminada por la actividad petrolera en México se duplicó, alcanzando los 23 millones de metros cúbicos. Para que lo visualicen: son más de 9 mil albercas olímpicas llenas de una mezcla tóxica de hidrocarburos y metales pesados. Ese mar de agua perdida hoy podría estar cubriendo el consumo básico anual de más de 1.2 millones de mexicanos.

Limpiar el petróleo es atender la consecuencia; la tarea urgente es evitar que el veneno toque el agua. El Golfo de México no necesita más cuentos de fantasmas ni evasivas; necesita una inversión real y una gobernanza que entienda que el agua es el eje ético de nuestra nación. Prevenir no es un gasto, es un imperativo moral. Porque al final, cuando la propaganda se calla, lo único que queda es el agua que bebemos... o la que dejamos de tener.

*Secretario general de la Asociación Mexicana para la correcta Hidratación, AC Cuarta entrega 2026